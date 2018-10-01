ابتدائية إنزكان توزع ثلاث سنوات ونصف على المتورطين بالهجوم على مستشفى إنزكان ﻿

قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان زوال اليوم بإدانة المتورطين في الهجوم المسلح على قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لإنزكان، وتحويله إلى ساحة اقتتال بالسيوف نتج عنه حمام من الدماء عمت أرضية القسم،

شوف تيفي:أحمد الهلالي

قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان زوال اليوم بإدانة المتورطين في الهجوم المسلح على قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لإنزكان، وتحويله إلى ساحة اقتتال بالسيوف نتج عنه حمام من الدماء عمت أرضية القسم، حيث أدانت المتهم الأول بسنتين حبسا نافذا، والمتهم الثاني بسنة ونصف حبسا نافذا.

ووفق مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فالحادث يعود إلى بداية الشهر الجاري، حينما كان شابان في جلسة خمرية بمدينة أيت ملول تحولت فيما بعد إلى شجار عنيف بينهما استعملت فيه الأسلحة البيضاء، الأمر الذي تسبب للمتعاركين في جروح غائرة، دفعت بأحدهما للتوجه نحو مستعجلات مستشفى إنزكان رفقة صديق له لرتق الجرح وتلقي الإسعافات الأولية.

وأضافت ذات المصادر، أنه لحظات بعد وصول الشابين في الساعات الأولى من الصباح لقسم المستعجلات تفاجأ بالتحاق الشاب الذي أصيب هو الآخر في الجلسة الخمرية بهما ومعه شبان آخرون مدججون بالأسلحة البيضاء، جاءوا من أجل الانتقام ليدخلوا في مواجهة عنيفة بالأسلحة البيضاء والكراسي التي تطايرت في فضاء القسم ما حول المستعجلات لساحة قتال، حيث عمت الفوضى ودب الذعر والخوف في صفوف الأطر الطبية التي هرعت بمعية رجال الأمن الخاص لإقفال الأبواب المؤدية لأسرة المرضى خوفا على أرواحهم.

وخلف هذا الشجار العنيف خسائر في عدد من تجهيزات المستشفى خاصة الكراسي والطاولات التي تضرر بعضها فيما أصيب المتعاركون بجروح بليغة وغمرت دماؤهم أرضية المستشفى.

هذا ومن جانبها استنفرت السلطات الأمنية عناصرها وهرعت لعين المكان، حيث تم توقيف شابين متورطين في الحادث، أحدهما تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، والثاني جرى نقله إلى مستشفى الحسن الثاني تحت حراسة أمنية، لتجري إحالتهما في ما بعد على سجن أيت ملول، ليتم إدانتهما بعد جلسات عديدة بالحبس النافذ، حيث قضت هيأة الحكم بإدانة المتهم الأول بسنتين حبسا نافذا، والمتهم الثاني بسنة ونصف حبسا نافذا.

ويعيد هذا الحادث الخطير إلى الواجهة الظروف الأمنية التي يشتغل فيها موظفو وأطر المستشفى الإقليمي بإنزكان الذي يشهد اعتداءات وهجمات وشجارات متكررة بين الفينة والأخرى، كان آخرها اعتداء سيدة رفقة ابنتها على طبيبة بقسم المستعجلات، وهو ما بات يستدعي تكثيف الجهود من طرف المصالح الأمنية بالمدينة من أجل توفير الحماية اللازمة للأطر الطبية المشتغلة داخل المستشفى وضمان أمن وسلامة وراحة المرضى، وتجنيب المؤسسة مثل هذه الأحداث الدامية التي قد تزهق أرواحا لا قدر الله، وذلك بضرورة توفير مركز للأمن الوطني بفضاء المستشفى، تفاديا لتكرار مثل هذه السيناريوهات.