 هذه حقيقة ظهور أستاذ بالقنيطرة بفيديوهات جنسية مع تلميذات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الخلفي: قضية الصحراء المغربية تعرف تطورا إيجابيا بعد تراكم العديد من الإنجازات الدالة | بوليتيك

الخلفي: قضية الصحراء المغربية تعرف تطورا إيجابيا بعد تراكم العديد من ''الإنجازات الدالة''

ابتدائية إنزكان توزع ثلاث سنوات ونصف على المتورطين بالهجوم على مستشفى إنزكان | مجتمع

ابتدائية إنزكان توزع ثلاث سنوات ونصف على المتورطين بالهجوم على مستشفى إنزكان

هذه حقيقة ظهور أستاذ بالقنيطرة بفيديوهات جنسية مع تلميذات | مجتمع

هذه حقيقة ظهور أستاذ بالقنيطرة بفيديوهات جنسية مع تلميذات

مثير.. السلطات الجزائرية تمنع رسميا ارتداء النقاب+وثيقة | دولي

مثير.. السلطات الجزائرية تمنع رسميا ارتداء النقاب+وثيقة

عرض مساعدة بـ 150 مليون أورو ليمنع المغرب الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا | بوليتيك

عرض مساعدة بـ 150 مليون أورو ليمنع المغرب الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا

استئنافية أكادير تفصل في ملف النصب باسم وكالة أسفار | مجتمع

استئنافية أكادير تفصل في ملف النصب باسم وكالة أسفار

بعد الأبناك التشاركية..الحكومة تصادق على التأمين التكافلي اليوم | بوليتيك

بعد الأبناك التشاركية..الحكومة تصادق على التأمين التكافلي اليوم

شوفو الكارثة اللي كانت غتوقع..شوفو سائق هرب برموك بعدما دار المازوط | بووز

شوفو الكارثة اللي كانت غتوقع..شوفو سائق هرب برموك بعدما دار المازوط

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني | مجتمع

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

هذه حقيقة ظهور أستاذ بالقنيطرة بفيديوهات جنسية مع تلميذات

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 16:59 هذه حقيقة ظهور أستاذ بالقنيطرة بفيديوهات جنسية مع تلميذات | مجتمع
هذه حقيقة ظهور أستاذ بالقنيطرة بفيديوهات جنسية مع تلميذات
نفت المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالقنيطرة، في بلاغ توضيحي لها، ما نشرته إحدى اليوميات بخصوص تورط أستاذ يعمل بالثانوية التأهيلية المسيرة الخضراء في فضيحة أخلاقية، بعد انتشار فيديوهات

''شوف تيفي''
نفت المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالقنيطرة، في بلاغ توضيحي لها، ما نشرته إحدى اليوميات بخصوص تورط أستاذ يعمل بالثانوية التأهيلية المسيرة الخضراء في فضيحة أخلاقية، بعد انتشار فيديوهات جنسية ''برونوغرافية'' جمعته بتلميذات قاصرات.

وأوضحت المديرية بأنها بادرت بعد نشر الخبر وبتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سلا الرباط القنيطرة إلى تشكيل لجنة تم إيفادها يومه الخميس، إلى المؤسسة التعليمية المذكورة التي أشير إلى أن المعني بالأمر يشتغل بها، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا.
وأكدت المديرية أن التحريات الأولية، خلصت إلى أن ثانوية المسيرة الخضراء لا علاقة لها بالمقال المنشور على إحدى اليوميات، نافيا أن تكون للصور المنشورة مع المقال علاقة بأي تلميذة أو موظفة بالمؤسسة المذكورة ولا حتى بالمؤسسات التعليمية إقليم القنيطرة.

وشددت المديرية في هذا البلاغ التوضيحي على أن البنيات الإدارية المكلفة بالتدبير ''محليا وجهويا ومركزيا''، و لم يسبق لها أن تلقت أي شكاية من التلميذات أو أبائهن أو أولياء أمورهن، أو من الموظفات في الموضوع.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي فيديوهات جنسية البيانات التوضيحية الثانوية التأهيلية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ابتدائية إنزكان توزع ثلاث سنوات ونصف على المتورطين بالهجوم على مستشفى إنزكان | مجتمع

ابتدائية إنزكان توزع ثلاث سنوات ونصف على المتورطين بالهجوم على مستشفى إنزكان

استئنافية أكادير تفصل في ملف النصب باسم وكالة أسفار | مجتمع

استئنافية أكادير تفصل في ملف النصب باسم وكالة أسفار

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني | مجتمع

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني

« الجمالة » ينظمون وقفة احتجاجية بسوق الجملة بمنطقة لالة مريم بالدارالبيضاء | مجتمع

« الجمالة » ينظمون وقفة احتجاجية بسوق الجملة بمنطقة لالة مريم بالدارالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بوجه مكشوف قصة مؤثرة لأم كانت تمارس الدعارة ..بغيت نتوب و نعيّش ولادي بالحلال | خارج البلاطو
منذ 36 دقيقة

بوجه مكشوف قصة مؤثرة لأم كانت تمارس الدعارة ..بغيت نتوب و نعيّش ولادي بالحلال

الخلفي..بأوامر ملكية تم فتح تحقيق في حادث قطار بوقنادل و سيتم تحديد المسؤوليات حتى لا يتكرر ما حصل | خارج البلاطو

الخلفي..بأوامر ملكية تم فتح تحقيق في حادث قطار بوقنادل و سيتم تحديد المسؤوليات حتى لا يتكرر ما حصل

بالدموع ابنة ضابط أمن تناشد الحموشي ..الأب ديالي مرض و حاول ينتاحر و الأم ديالي ولات كتخدم فالميناج | حالة خاصة

بالدموع ابنة ضابط أمن تناشد الحموشي ..الأب ديالي مرض و حاول ينتاحر و الأم ديالي ولات كتخدم فالميناج

تصريح حصري من فنانين من مدينة القنيطرة يحي وطارق نجو بأعجوبة من موت محقق بفاجعة قطار بوقنادل | بــووز

تصريح حصري من فنانين من مدينة القنيطرة يحي وطارق نجو بأعجوبة من موت محقق بفاجعة قطار بوقنادل

﻿

آخر المستجدات

الخلفي: قضية الصحراء المغربية تعرف تطورا إيجابيا بعد تراكم العديد من الإنجازات الدالة | بوليتيك
منذ 2 دقائق

الخلفي: قضية الصحراء المغربية تعرف تطورا إيجابيا بعد تراكم العديد من ''الإنجازات الدالة''

ابتدائية إنزكان توزع ثلاث سنوات ونصف على المتورطين بالهجوم على مستشفى إنزكان | مجتمع

ابتدائية إنزكان توزع ثلاث سنوات ونصف على المتورطين بالهجوم على مستشفى إنزكان

هذه حقيقة ظهور أستاذ بالقنيطرة بفيديوهات جنسية مع تلميذات | مجتمع

هذه حقيقة ظهور أستاذ بالقنيطرة بفيديوهات جنسية مع تلميذات

مثير.. السلطات الجزائرية تمنع رسميا ارتداء النقاب+وثيقة | دولي

مثير.. السلطات الجزائرية تمنع رسميا ارتداء النقاب+وثيقة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.