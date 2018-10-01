هذه حقيقة ظهور أستاذ بالقنيطرة بفيديوهات جنسية مع تلميذات ﻿

نفت المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالقنيطرة، في بلاغ توضيحي لها، ما نشرته إحدى اليوميات بخصوص تورط أستاذ يعمل بالثانوية التأهيلية المسيرة الخضراء في فضيحة أخلاقية، بعد انتشار فيديوهات

''شوف تيفي''

نفت المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالقنيطرة، في بلاغ توضيحي لها، ما نشرته إحدى اليوميات بخصوص تورط أستاذ يعمل بالثانوية التأهيلية المسيرة الخضراء في فضيحة أخلاقية، بعد انتشار فيديوهات جنسية ''برونوغرافية'' جمعته بتلميذات قاصرات.

وأوضحت المديرية بأنها بادرت بعد نشر الخبر وبتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سلا الرباط القنيطرة إلى تشكيل لجنة تم إيفادها يومه الخميس، إلى المؤسسة التعليمية المذكورة التي أشير إلى أن المعني بالأمر يشتغل بها، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا.

وأكدت المديرية أن التحريات الأولية، خلصت إلى أن ثانوية المسيرة الخضراء لا علاقة لها بالمقال المنشور على إحدى اليوميات، نافيا أن تكون للصور المنشورة مع المقال علاقة بأي تلميذة أو موظفة بالمؤسسة المذكورة ولا حتى بالمؤسسات التعليمية إقليم القنيطرة.

وشددت المديرية في هذا البلاغ التوضيحي على أن البنيات الإدارية المكلفة بالتدبير ''محليا وجهويا ومركزيا''، و لم يسبق لها أن تلقت أي شكاية من التلميذات أو أبائهن أو أولياء أمورهن، أو من الموظفات في الموضوع.