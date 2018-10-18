مثير.. السلطات الجزائرية تمنع رسميا ارتداء النقاب+وثيقة ﻿

قررت الحكومة الجزائرية، يومه الخميس وبشكل رسمي، في خطوة مثيرة، منع ارتداء النقاب في أماكن العمل، أو أي لباس يتنافى مع طبيعة العمل.

"شوف تيفي"

قررت الحكومة الجزائرية، يومه الخميس وبشكل رسمي، في خطوة مثيرة، منع ارتداء النقاب في أماكن العمل، أو أي لباس يتنافى مع طبيعة العمل.

وحسب ما كشف عنه موقع "النهار" الجزائري، يومه الخميس، فقد أصدرت المديرية العامة للتوظيف العمومي، تعليمة وجهتها إلى الوزراء والولاة، تؤكد فيها منع ارتداء النقاب، أو أي لباس لا يظهر وجه الفرد في العمل.

وأوضح الموقع الجزائري المذكور أن المديرية، طالبت من خلال التعليمة بالتقيد الصارم بها، والامتناع عن أي سلوك أو عمل من أي نوع كان بما في ذلك اللباس، خاصة الذي يتنافى مع طبيعة واجباتهم وأن يكون لديهم سلوك محترم، مبرزا أن المديرية، منعت كل لباس يعرقل ممارسة مهام المرفق العام لا سيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل