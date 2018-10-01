عرض مساعدة بـ 150 مليون أورو ليمنع المغرب الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا ﻿

دعا وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني ''جوزيب بوريل'' إلى الزيادة في المساعدات التي أقرها الاتحاد الأوروبي لفائدة المغرب من أجل مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية .

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دعا وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني ''جوزيب بوريل'' إلى الزيادة في المساعدات التي أقرها الاتحاد الأوروبي لفائدة المغرب من أجل مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية .

وأكد رئيس الدبلوماسية الإسبانية أمس الأربعاء أمام اللجنة المشتركة الخاصة بالاتحاد الأوربي في البرلمان الإسباني (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) أن المغرب ''لا يُعامل معاملة جيدة بالنسبة للمساعدات التي أقرها الاتحاد الأوروبي لفائدته من أجل محاربة الهجرة غير الشرعية''.

وأوضح جوزيب بوريل أن تركيا تتلقى في هذا الإطار مساعدات من الاتحاد الأوروبي تقدر بـ 6 مليار أورو، في حين لا تتجاوز قيمة ما يحصل عليه المغرب 50 مليون أورو فقط.

كما كشف وزير الشؤون الخارجية الإسباني ''لقد تعهدنا مع الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون أورو للمغرب الذي هو شريكنا المفضل'' في مجال تدبير تدفقات الهجرة.

وأكد على ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي من أجل منع خروج الوضع عن السيطرة، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى أن ضغط تدفقات الهجرة سيزداد مستقبلا، مشيرا إلى أن ''ضغط الهجرة القادم من إفريقيا سيزداد إذا لم تحاول إسبانيا تقديم الدعم والمساعدة لهذه القارة''.

ودعا الوزير الإسباني في هذا الصدد إلى تغطية عجز صندوق ائتمان الطوارئ للاتحاد الأوروبي الخاص بإفريقيا الذي يصل إلى 500 مليون أورو ''حتى تتمكن هذه المؤسسة الأوروبية من أن تفي بالتزاماتها خاصة في مجال دعم تنمية وتطوير المقاولات والتكوين المهني وتشغيل الشباب بالقارة الإفريقية''.