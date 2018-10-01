 استئنافية أكادير تفصل في ملف النصب باسم وكالة أسفار ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الخلفي: قضية الصحراء المغربية تعرف تطورا إيجابيا بعد تراكم العديد من الإنجازات الدالة | بوليتيك

الخلفي: قضية الصحراء المغربية تعرف تطورا إيجابيا بعد تراكم العديد من ''الإنجازات الدالة''

ابتدائية إنزكان توزع ثلاث سنوات ونصف على المتورطين بالهجوم على مستشفى إنزكان | مجتمع

ابتدائية إنزكان توزع ثلاث سنوات ونصف على المتورطين بالهجوم على مستشفى إنزكان

هذه حقيقة ظهور أستاذ بالقنيطرة بفيديوهات جنسية مع تلميذات | مجتمع

هذه حقيقة ظهور أستاذ بالقنيطرة بفيديوهات جنسية مع تلميذات

مثير.. السلطات الجزائرية تمنع رسميا ارتداء النقاب+وثيقة | دولي

مثير.. السلطات الجزائرية تمنع رسميا ارتداء النقاب+وثيقة

عرض مساعدة بـ 150 مليون أورو ليمنع المغرب الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا | بوليتيك

عرض مساعدة بـ 150 مليون أورو ليمنع المغرب الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا

استئنافية أكادير تفصل في ملف النصب باسم وكالة أسفار | مجتمع

استئنافية أكادير تفصل في ملف النصب باسم وكالة أسفار

بعد الأبناك التشاركية..الحكومة تصادق على التأمين التكافلي اليوم | بوليتيك

بعد الأبناك التشاركية..الحكومة تصادق على التأمين التكافلي اليوم

شوفو الكارثة اللي كانت غتوقع..شوفو سائق هرب برموك بعدما دار المازوط | بووز

شوفو الكارثة اللي كانت غتوقع..شوفو سائق هرب برموك بعدما دار المازوط

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني | مجتمع

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

استئنافية أكادير تفصل في ملف النصب باسم وكالة أسفار

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 16:44 استئنافية أكادير تفصل في ملف النصب باسم وكالة أسفار | مجتمع
استئنافية أكادير تفصل في ملف النصب باسم وكالة أسفار
قضت محكمة الاستئناف بأكادير يوم أمس بتبرئة مالك وكالة للأسفار بأكادير ، وإدانة وسيط بسنة حبسا نافذا، وذلك في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على عدد من الحجاج والمعتمرين.

شوف تيفي:أكادير

قضت محكمة الاستئناف بأكادير يوم أمس بتبرئة مالك وكالة للأسفار بأكادير ، وإدانة وسيط بسنة حبسا نافذا، وذلك في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على عدد من الحجاج والمعتمرين.

وتعود تفاصيل القضية بعدما تفاجأ مجموعة من الأشخاص بتعرضهم للنصب على يد وكالة للأسفار، حيث قامت بحجز جوازات سفرهم ومبالغ مالية استخلصتها منهم دون أن تفي بوعدها المتمثل في التكفل بإجراءات ومصاريف تنقلهم إلى الديار المقدسة لأداء مناسك عمرة شهر رمضان الماضي.

وأمام هذا الوضع قام المتضررون بتنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية آنذاك للمطالبة بتمكينهم من حقوقهم وهو الأمر الذي دفع السلطات الأمنية بفتح تحقيق في النازلة والتي أفضت إلى الاستماع لكل أطراف القضية، ليتم إحالتهم على أنظار النيابة العامة المختصة، وبعد جلسات ماراطونية تم الفصل في هذا الملف الذي أثار الكثير من المداد إذ قضت الهيأة القضائية باستئنافية أكادير ببراءة مالك الوكالة، فيما أدانت الوسيط بسنة حبسا نافذا، بعدما سبق و أن أدين ابتدائيا بأربعة أشهر حبسا نافذا.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير وكالة أسفار استئنافية تفصل النصب والاحتيال حجاج

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ابتدائية إنزكان توزع ثلاث سنوات ونصف على المتورطين بالهجوم على مستشفى إنزكان | مجتمع

ابتدائية إنزكان توزع ثلاث سنوات ونصف على المتورطين بالهجوم على مستشفى إنزكان

هذه حقيقة ظهور أستاذ بالقنيطرة بفيديوهات جنسية مع تلميذات | مجتمع

هذه حقيقة ظهور أستاذ بالقنيطرة بفيديوهات جنسية مع تلميذات

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني | مجتمع

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني

« الجمالة » ينظمون وقفة احتجاجية بسوق الجملة بمنطقة لالة مريم بالدارالبيضاء | مجتمع

« الجمالة » ينظمون وقفة احتجاجية بسوق الجملة بمنطقة لالة مريم بالدارالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بوجه مكشوف قصة مؤثرة لأم كانت تمارس الدعارة ..بغيت نتوب و نعيّش ولادي بالحلال | خارج البلاطو
منذ 42 دقيقة

بوجه مكشوف قصة مؤثرة لأم كانت تمارس الدعارة ..بغيت نتوب و نعيّش ولادي بالحلال

الخلفي..بأوامر ملكية تم فتح تحقيق في حادث قطار بوقنادل و سيتم تحديد المسؤوليات حتى لا يتكرر ما حصل | خارج البلاطو

الخلفي..بأوامر ملكية تم فتح تحقيق في حادث قطار بوقنادل و سيتم تحديد المسؤوليات حتى لا يتكرر ما حصل

بالدموع ابنة ضابط أمن تناشد الحموشي ..الأب ديالي مرض و حاول ينتاحر و الأم ديالي ولات كتخدم فالميناج | حالة خاصة

بالدموع ابنة ضابط أمن تناشد الحموشي ..الأب ديالي مرض و حاول ينتاحر و الأم ديالي ولات كتخدم فالميناج

تصريح حصري من فنانين من مدينة القنيطرة يحي وطارق نجو بأعجوبة من موت محقق بفاجعة قطار بوقنادل | بــووز

تصريح حصري من فنانين من مدينة القنيطرة يحي وطارق نجو بأعجوبة من موت محقق بفاجعة قطار بوقنادل

﻿

آخر المستجدات

الخلفي: قضية الصحراء المغربية تعرف تطورا إيجابيا بعد تراكم العديد من الإنجازات الدالة | بوليتيك
منذ 9 دقائق

الخلفي: قضية الصحراء المغربية تعرف تطورا إيجابيا بعد تراكم العديد من ''الإنجازات الدالة''

ابتدائية إنزكان توزع ثلاث سنوات ونصف على المتورطين بالهجوم على مستشفى إنزكان | مجتمع

ابتدائية إنزكان توزع ثلاث سنوات ونصف على المتورطين بالهجوم على مستشفى إنزكان

هذه حقيقة ظهور أستاذ بالقنيطرة بفيديوهات جنسية مع تلميذات | مجتمع

هذه حقيقة ظهور أستاذ بالقنيطرة بفيديوهات جنسية مع تلميذات

مثير.. السلطات الجزائرية تمنع رسميا ارتداء النقاب+وثيقة | دولي

مثير.. السلطات الجزائرية تمنع رسميا ارتداء النقاب+وثيقة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.