استئنافية أكادير تفصل في ملف النصب باسم وكالة أسفار ﻿

قضت محكمة الاستئناف بأكادير يوم أمس بتبرئة مالك وكالة للأسفار بأكادير ، وإدانة وسيط بسنة حبسا نافذا، وذلك في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على عدد من الحجاج والمعتمرين.

شوف تيفي:أكادير

قضت محكمة الاستئناف بأكادير يوم أمس بتبرئة مالك وكالة للأسفار بأكادير ، وإدانة وسيط بسنة حبسا نافذا، وذلك في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على عدد من الحجاج والمعتمرين.

وتعود تفاصيل القضية بعدما تفاجأ مجموعة من الأشخاص بتعرضهم للنصب على يد وكالة للأسفار، حيث قامت بحجز جوازات سفرهم ومبالغ مالية استخلصتها منهم دون أن تفي بوعدها المتمثل في التكفل بإجراءات ومصاريف تنقلهم إلى الديار المقدسة لأداء مناسك عمرة شهر رمضان الماضي.

وأمام هذا الوضع قام المتضررون بتنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية آنذاك للمطالبة بتمكينهم من حقوقهم وهو الأمر الذي دفع السلطات الأمنية بفتح تحقيق في النازلة والتي أفضت إلى الاستماع لكل أطراف القضية، ليتم إحالتهم على أنظار النيابة العامة المختصة، وبعد جلسات ماراطونية تم الفصل في هذا الملف الذي أثار الكثير من المداد إذ قضت الهيأة القضائية باستئنافية أكادير ببراءة مالك الوكالة، فيما أدانت الوسيط بسنة حبسا نافذا، بعدما سبق و أن أدين ابتدائيا بأربعة أشهر حبسا نافذا.