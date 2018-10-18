شرملة صاحب شركة بواسطة سيف بالعيون+صور ﻿

تعرض صاحب شركة، ليلة الأربعاء الخميس، لاعتداء جد خطير،تورط فيه أشخاص في حالة سكر، أقدموا على شرملته من خلال توجيه طعنات له، بعد اعتراض سبيله بشارع الباطمات بمدينة العيون.

''شوف تيفي''

تعرض صاحب شركة، ليلة الأربعاء الخميس، لاعتداء جد خطير،تورط فيه أشخاص في حالة سكر، أقدموا على شرملته من خلال توجيه طعنات له، بعد اعتراض سبيله بشارع الباطمات بمدينة العيون.

وحسب مصادر محلية فإن صاحب الشركة، تفاجأ بقيام أشخاص في حالة غير طبيعية، باعتراض سبيله، وشرملته لأسباب مجهولة، ما تسبب في إصابته بجروح بليغة في مناطق مختلفة من جسده وخاصة على مستوى الرأس.

وأكدت المصادر ذاتها أن الضحية تم نقله إلى المستشفى، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن هوية المتورطين في هذا الفعل الإجرامي.