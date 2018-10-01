خطير.. اختطاف واغتصاب ''شيخات'' بمنطقة خلاء بعد مشاركتهن بعرس ضواحي برشيد ﻿

تمكنت مصالح الدرك الملكي بمدينة برشيد، يومه الأربعاء، من الإطاحة بشابين يشتبه بتورطهما في اختطاف واحتجاز واغتصاب شابتين تعملان بفرقة موسيقية شعبية.

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح الدرك الملكي بمدينة برشيد، يومه الأربعاء، من الإطاحة بشابين يشتبه بتورطهما في اختطاف واحتجاز واغتصاب شابتين تعملان بفرقة موسيقية شعبية.

وأوضحت مصادر محلية أن فرقة موسيقية، أحيت عرسا بدوار الركاكنة بجماعة جاقمة بإقليم برشيد، وبعد انتهاء العرس في الساعات الأولى من يومه الأربعاء، غادرت الفرقة الدوار المذكور بواسطة سيارة، قبل أن يتفاجأ الجميع بقيام سيارة أخرى، باعتراض سبيلهم، قبل أن يترجل منها شابان في حالة سكر مدججان بالسيوف، أقدما في البداية على الاعتداء على السائق و ''الكوامنجي''، قبل أن تتطور الأمور إلى اختطاف الشابتين واغتصابهن بمنطقة خلاء.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، سارعت إلى إيقاف المعنيين بالأمر اللذين تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة.





