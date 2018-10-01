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بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في ''لافينييت''

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 15:25 بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في لافينييت | بوليتيك
بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في ''لافينييت''
أفاد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه لن تكون هناك زيادات في الضريبة على السيارات، ''لافينييت''، حيث سيتم الإبقاء على النسب الحالية.

شوف تيفي م.ض

أفاد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه لن تكون هناك زيادات في الضريبة على السيارات، ''لافينييت''، حيث سيتم الإبقاء على النسب الحالية.

وأضاف الخلفي في لقاء صحفي عقده اليوم الخميس، عقب انتهاء المجلس الحكومي، برئاسة سعد الدين العثماني، أن مشروع قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه ، لم يتضمن أي زيادة على ''لافينيت'' قائلا، ''أن هذه الزيادة تم إلغاؤها''، ولم يتم إدراجها في مشروع قانون المالية المصادق عليه اليوم، بحيث لن تكون أي زيادة، لا 50 أو 100 أو 500 درهم.

وكانت صحيفة اقتصادية معروفة قد سربت أخبارا تم تداولها عبر وسائل إعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، قبل يومين خبرا مفاده زيادات جديدة مرتقبة في ''لافينييت'' السيارات للعام المقبل، موردين جدولا مفصلا يتضمن زيادات حسب عدد الأحصنة ونوع الوقود، ما خلف ردود فعل غاضبة وسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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