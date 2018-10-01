بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك ﻿

ذرفت الفنانة دنيا بطمة، الدموع بحرارة، خلال حضورها لبرنامج ''معكم منى الشاذلي'' على قناة ''CBC'' المصرية، بعد حديثها عن مشاكلها بحياتها الزوجية وعلاقتها بـ ''حلا الترك'' ابنة زوجها المنتج البحريني محمد

''شوف تيفي''

ذرفت الفنانة دنيا بطمة، الدموع بحرارة، خلال حضورها لبرنامج ''معكم منى الشاذلي'' على قناة ''CBC'' المصرية، بعد حديثها عن مشاكلها بحياتها الزوجية وعلاقتها بـ ''حلا الترك'' ابنة زوجها المنتج البحريني محمد الترك.

واستغلت باطمة الفرصة لتأكد تعرضها لهجوم عبر ''وسائل التواصل الاجتماعي''، وخاصة من أشخاص مقربين منها وهو ما صدقه متتبعون لمسارها الفني، مضيفة أن مواقع التواصل الاجتماعي تفترض، أن زوجة الأب لا يمكن أن تكون في موقع المظلوم، مشددة على أن أي فنانة أخرى في مكانها، كانت ستعتزل.

تجدر الإشارة إلى أن دنيا باطمة، دخلت مؤخرا، في حرب كلامية مع العديد من المشاهير من بينهم فنانات مغربيات ومقربين من زوجها محمد الترك.