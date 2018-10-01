 بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في لافينييت | بوليتيك

بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في ''لافينييت''

بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك | ثقافة و فنون

بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني | مجتمع

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني

تطورات مثيرة .. استئنافية البيضاء تتخذ قرارا يُغير قضية البرلماني مول 17 مليار.. (التفاصيل الكاملة) | بوليتيك

تطورات مثيرة .. استئنافية البيضاء تتخذ قرارا يُغير قضية البرلماني مول 17 مليار.. (التفاصيل الكاملة)

« الجمالة » ينظمون وقفة احتجاجية بسوق الجملة بمنطقة لالة مريم بالدارالبيضاء | مجتمع

« الجمالة » ينظمون وقفة احتجاجية بسوق الجملة بمنطقة لالة مريم بالدارالبيضاء

أخنوش: مخطط المغرب الأخضر يساهم في التشغيل ببلادنا بنسبة 40٪ وخلق ما يعادل 250.000 وظيفة إضافية | بوليتيك

أخنوش: مخطط المغرب الأخضر يساهم في التشغيل ببلادنا بنسبة 40٪ وخلق ما يعادل 250.000 وظيفة إضافية

العثماني : ننتظر نتائج التحقيق لتحديد المسؤوليات في قضية القطار ببوقنادل | بوليتيك

العثماني : ننتظر نتائج التحقيق لتحديد المسؤوليات في قضية القطار ببوقنادل

أستاذ جامعي بإبن زهر بأكادير يسقط ضحية فتاة ليبية مزورة صورته في أوضاع جنسية ساخنة....تفاصيل مثيرة | مجتمع

أستاذ جامعي بإبن زهر بأكادير يسقط ضحية فتاة ليبية مزورة صورته في أوضاع جنسية ساخنة....تفاصيل مثيرة

غالبية أعضاء جماعة الكارة بإقليم برشيد يصوتون على قرار إقالة رئيسهم | بوليتيك

غالبية أعضاء جماعة الكارة بإقليم برشيد يصوتون على قرار ''إقالة'' رئيسهم

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 15:16 بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك | ثقافة و فنون
بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك
ذرفت الفنانة دنيا بطمة، الدموع بحرارة، خلال حضورها لبرنامج ''معكم منى الشاذلي'' على قناة ''CBC'' المصرية، بعد حديثها عن مشاكلها بحياتها الزوجية وعلاقتها بـ ''حلا الترك'' ابنة زوجها المنتج البحريني محمد

''شوف تيفي''

ذرفت الفنانة دنيا بطمة، الدموع بحرارة، خلال حضورها لبرنامج ''معكم منى الشاذلي'' على قناة ''CBC'' المصرية، بعد حديثها عن مشاكلها بحياتها الزوجية وعلاقتها بـ ''حلا الترك'' ابنة زوجها المنتج البحريني محمد الترك.

واستغلت باطمة الفرصة لتأكد تعرضها لهجوم عبر ''وسائل التواصل الاجتماعي''، وخاصة من أشخاص مقربين منها وهو ما صدقه متتبعون لمسارها الفني، مضيفة أن مواقع التواصل الاجتماعي تفترض، أن زوجة الأب لا يمكن أن تكون في موقع المظلوم، مشددة على أن أي فنانة أخرى في مكانها، كانت ستعتزل.

تجدر الإشارة إلى أن دنيا باطمة، دخلت مؤخرا، في حرب كلامية مع العديد من المشاهير من بينهم فنانات مغربيات ومقربين من زوجها محمد الترك.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي برنامج حلا الترك الحياة الزوجية محمد الترك دنيا باطمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيلمان سينمائيان يمثلان المغرب ضمن المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2018 بتونس | ثقافة و فنون

فيلمان سينمائيان يمثلان المغرب ضمن المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2018 بتونس

هذا ما قامت به الممثلة نزهة الركراكي بعد توصلها بخبر تفكير ابنها لمجرد بالانتحار | ثقافة و فنون

هذا ما قامت به الممثلة نزهة الركراكي بعد توصلها بخبر تفكير ابنها لمجرد بالانتحار

بعد الفحص وعدم خضوعه لإجراء عملية جراحية .. تامر حسني يحتاج لجلسات صوتية وسكوت تام | ثقافة و فنون

بعد الفحص وعدم خضوعه لإجراء عملية جراحية .. تامر حسني يحتاج لجلسات صوتية وسكوت تام

بالصور..فنانون عرب يتضامنون مع ضحايا فاجعة قطار بوقنادل | ثقافة و فنون

بالصور..فنانون عرب يتضامنون مع ضحايا فاجعة قطار بوقنادل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هكذا يتم اختيار نجمة الأناقة والموضة | خارج البلاطو
منذ 30 دقيقة

هكذا يتم اختيار نجمة الأناقة والموضة

وفاة توأم بقلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء بسبب 40 مليون و الأب يطالب المسؤولين بالتدخل | خارج البلاطو

وفاة توأم بقلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء بسبب 40 مليون و الأب يطالب المسؤولين بالتدخل

آخر صيحات الموض لجميع النساء عن قرب بالبيضاء | خارج البلاطو

آخر صيحات الموض لجميع النساء عن قرب بالبيضاء

الحقيقة التي غابت عن الجميع من قلب منزل أول ناجي بأعجوبة في حادث قطار بوقنادل.. التفاصيل الصادمة | بــووز

الحقيقة التي غابت عن الجميع من قلب منزل أول ناجي بأعجوبة في حادث قطار بوقنادل.. التفاصيل الصادمة

﻿

آخر المستجدات

بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في لافينييت | بوليتيك
منذ 14 دقيقة

بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في ''لافينييت''

بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك | ثقافة و فنون

بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني | مجتمع

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني

تطورات مثيرة .. استئنافية البيضاء تتخذ قرارا يُغير قضية البرلماني مول 17 مليار.. (التفاصيل الكاملة) | بوليتيك

تطورات مثيرة .. استئنافية البيضاء تتخذ قرارا يُغير قضية البرلماني مول 17 مليار.. (التفاصيل الكاملة)

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.