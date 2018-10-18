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ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 14:57 ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني | مجتمع
ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني
احتفت ولاية أمن أكادير، زوال أمس الأربعاء، بأرامل وأيتام أسرة الأمن الوطني، وذلك في حفل بهيج نظم بمقر الولاية، وترأسه والي أمن أكادير وعدد من المسؤولين الأمنيين البارزين.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

احتفت ولاية أمن أكادير، زوال أمس الأربعاء، بأرامل وأيتام أسرة الأمن الوطني، وذلك في حفل بهيج نظم بمقر الولاية، وترأسه والي أمن أكادير وعدد من المسؤولين الأمنيين البارزين.

ويأتي هذا الحفل في إطار الأنشطة الرمزية التي دأبت ولاية أمن أكادير على تنظيمها لتقديم العرفان والاعتراف بالجميل الذي أسداه أفراد هذه الأسر للوطن وللتذكير بالخدمات الجليلة التي قدموها لأسرة الأمن الوطني بصفة عامة، علاوة على ما تحمل هذه المبادرة من دلالات ومعانٍ عميقة، لتكريس روح التضامن والتآخي والتعاون بين مصالح الأمن الوطني وعائلات وأبناء المفقودين أثناء أداء الواجب المهني.

وتم خلال هذا الحفل تسليم مجموعة من الشواهد التقديرية والتذكارات للمحتفى بهم إضافة إلى حوافز مادية مسلمة من طرف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وذلك لمساعدتهم على تحمل متاعب ومصاعب الحياة وتكاليفها المرهقة.

وأكد والي أمن أكادير على الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه المبادرة ليس فقط على صعيد الولاية وإنما على صعيد المديرية العامة ككل لما يحمله من فعل اجتماعي تضامني يروم إلى رد الاعتبار لأبناء وأيتام موظفي قطاع الأمن، مؤكدا أن هذا ليس بغريب عن أسرة الأمن الوطني وعن مديرها ''الحموشي'' الذي ما فتئ ينظم سلسلة من حفلات الاستقبال على الصعيد الوطني، وبشكل دوري، وذلك للاحتفاء بأيتام وأرامل موظفي الأمن الوطني، وتوطيد وشائج التواصل معهم باعتبارهم جزءًا أصيل من أسرة الأمن الوطني.

 

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