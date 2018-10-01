 تطورات مثيرة .. استئنافية البيضاء تتخذ قرارا يُغير قضية البرلماني مول 17 مليار.. (التفاصيل الكاملة) ﻿
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تطورات مثيرة .. استئنافية البيضاء تتخذ قرارا يُغير قضية البرلماني مول 17 مليار.. (التفاصيل الكاملة)

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 14:59 تطورات مثيرة .. استئنافية البيضاء تتخذ قرارا يُغير قضية البرلماني مول 17 مليار.. (التفاصيل الكاملة) | بوليتيك
تطورات مثيرة .. استئنافية البيضاء تتخذ قرارا يُغير قضية البرلماني مول 17 مليار.. (التفاصيل الكاملة)
في تطور مثير قررت هيأة المحكمة بغرفة جرائم الأموال التي يترأسها علي الطرشي ، الاستجابة لطلب استدعاء عدد من الأشخاص الذين طالب الدفاع باستدعائهم في ملف ما بات يعرف بقضية رئيس بلدية حد السوالم

شوف تيفي

في تطور مثير قررت هيأة المحكمة بغرفة جرائم الأموال التي يترأسها علي الطرشي ، الاستجابة لطلب استدعاء عدد من الأشخاص الذين طالب الدفاع باستدعائهم في ملف ما بات يعرف بقضية رئيس بلدية حد السوالم المعزول، الذي اشتهر بلقب برلماني 17 مليار.

وحسب مصادر "شوف تيفي" قرر القاضي علي الطرشي بعد المداولة الاستجابة، خلال جلسة الأسبوع الجاري، لطلب استدعاء، عن طريق النيابة العامة، عدد من الشهود الذين طالب الدفاع باستدعائهم وعلى رأسهم زوجة البرلماني السابق المتابع في حالة اعتقال احتياطي، والتي تشغل مهمة مستشارة ببلدية السوالم، والتي صارت تشغل مهمة نائبة للرئيس عقب عزل زوجها، ومتابعته في حالة اعتقال.

وأضافت ذات المصادر أن المحكمة استجابت لطلب استدعاء شهود آخرين يوجد على رأسهم أحد المستثمرين الكبار بمنطقة حد السوالم، الذي تختص شركته في انتاج الأعلاف، إضافة إلى الرئيس الأسبق لبلدية السوالم الذي خلف المتهم زين العابدين حواص عقب عزله أول مرة بناء على تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، كما قررت المحكمة استدعاء تقني البلدية باعتباره شاهدا في عدد من المتابعات الموجهة إلى المتهم، وعلى رأسها: صفقة إعادة تأهيل بلدية حد السوالم، وصفقة كراء السوق الأسبوعي، وإنجاز المتهم لطريق بدوار أولاد عباس تتجاوز حدود البلدية، وتسليم المتهم لشهادة التسليم المؤقت رغم عدم إتمام الأشغال، ومنعه لمصالح المكتب الوطني للكهرباء من التدخل ضد الأشخاص الذين يسرقون التيار الكهربائي، وابتزاز المستثمرين...

هــــذا وقد أخذت المحكمة تعهدا على الشهود الذين حضروا جلسة الأسبوع الجاري، بعد التأكد مِن هوياتهم، من أجل الحضور لجلسة يوم الثلاثاء 23 أكتوبر الجاري، وهي الجلسة التي يفترض أن يحضرها الشهود الذين قررت المحكمة استدعاءهم، مما سيجعل القضية تأخذ منحى آخر خلاف ماتم تداوله بكثرة عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي منذ اعتقال المتهم.

ومن المنتظر أن يلتحق بهيئة دفاع المتهم عدد من المحامين للدفاع عن الحواص رئيس بلدية حد السوالم المعزول، الذي اشتهر بلقب برلماني 17 مليار ولاسيما أنه راجت داخل أسوار المحكمة عن مشاورات تدور بين المحامي الحسيني كروط وعائلة المتهم خلال الأيــام الأخيرة ليتم تنصيبه في الملف .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المحكمة الدار البيضاء الاستئناف المحكمة القاضي حد السوالم

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