 « الجمالة » ينظمون وقفة احتجاجية بسوق الجملة بمنطقة لالة مريم بالدارالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير.. اختطاف واغتصاب شيخات بمنطقة خلاء بعد مشاركتهن بعرس ضواحي برشيد | حوادث و حقوق

خطير.. اختطاف واغتصاب ''شيخات'' بمنطقة خلاء بعد مشاركتهن بعرس ضواحي برشيد

بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في لافينييت | بوليتيك

بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في ''لافينييت''

بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك | ثقافة و فنون

بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني | مجتمع

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني

تطورات مثيرة .. استئنافية البيضاء تتخذ قرارا يُغير قضية البرلماني مول 17 مليار.. (التفاصيل الكاملة) | بوليتيك

تطورات مثيرة .. استئنافية البيضاء تتخذ قرارا يُغير قضية البرلماني مول 17 مليار.. (التفاصيل الكاملة)

« الجمالة » ينظمون وقفة احتجاجية بسوق الجملة بمنطقة لالة مريم بالدارالبيضاء | مجتمع

« الجمالة » ينظمون وقفة احتجاجية بسوق الجملة بمنطقة لالة مريم بالدارالبيضاء

أخنوش: مخطط المغرب الأخضر يساهم في التشغيل ببلادنا بنسبة 40٪ وخلق ما يعادل 250.000 وظيفة إضافية | بوليتيك

أخنوش: مخطط المغرب الأخضر يساهم في التشغيل ببلادنا بنسبة 40٪ وخلق ما يعادل 250.000 وظيفة إضافية

العثماني : ننتظر نتائج التحقيق لتحديد المسؤوليات في قضية القطار ببوقنادل | بوليتيك

العثماني : ننتظر نتائج التحقيق لتحديد المسؤوليات في قضية القطار ببوقنادل

أستاذ جامعي بإبن زهر بأكادير يسقط ضحية فتاة ليبية مزورة صورته في أوضاع جنسية ساخنة....تفاصيل مثيرة | مجتمع

أستاذ جامعي بإبن زهر بأكادير يسقط ضحية فتاة ليبية مزورة صورته في أوضاع جنسية ساخنة....تفاصيل مثيرة

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

« الجمالة » ينظمون وقفة احتجاجية بسوق الجملة بمنطقة لالة مريم بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 14:55 « الجمالة » ينظمون وقفة احتجاجية بسوق الجملة بمنطقة لالة مريم بالدارالبيضاء | مجتمع
« الجمالة » ينظمون وقفة احتجاجية بسوق الجملة بمنطقة لالة مريم بالدارالبيضاء
شهد سوق الجملة بمنطقة لالة مريم بالدارالبيضاء اليوم الخميس تنظيم اتحاد نقابات السائقين والمهنيين لوقفة احتجاجية بسبب مجموعة من الأمور التي باتت تُغضبهم.

شوف تيفي

شهد سوق الجملة بمنطقة لالة مريم بالدارالبيضاء اليوم الخميس تنظيم اتحاد نقابات السائقين والمهنيين لوقفة احتجاجية بسبب مجموعة من الأمور التي باتت تُغضبهم.

وحسب موفد شوف تيفي بعين المكان، فإنه وبعد قرار المسؤولين بخصوص التقليل من الحمولة مقارنة من السابق والزيادة في أسعار الوقود، عبر « الجمالة » عن غضبهم الشديد.

وأضاف مصدرنا، أن المحتجين يطالبون بتغيير هذه الأوضاع في القريب العاجل قائلين « اتحاد نقابات السائقين والمهنيين يستنكرو الوضع الكارثي الذي آلـ إليه القطاع ونطالب برفع الظلم عليه لإنقاذ الوضع من هذه المعضلة ».

ومن جهة أخرى يرتقب أن تعرف أسعار الخضر والفواكه بالدار البيضاء في الأيام المقبلة ارتفاعا مفاجئا إثر الزيادة في ثمن “التعشير”، التي فرضها بعض وكلاء سوق الجملة، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي سوق الجملة المغرب وقفة احتجاجية.

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني | مجتمع

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني

أستاذ جامعي بإبن زهر بأكادير يسقط ضحية فتاة ليبية مزورة صورته في أوضاع جنسية ساخنة....تفاصيل مثيرة | مجتمع

أستاذ جامعي بإبن زهر بأكادير يسقط ضحية فتاة ليبية مزورة صورته في أوضاع جنسية ساخنة....تفاصيل مثيرة

إيقاف شاب يتاجر في المؤثرات العقلية وحبوب الهلوسة بأكادير | مجتمع

إيقاف شاب يتاجر في المؤثرات العقلية وحبوب الهلوسة بأكادير

مشاو فيها...شخصان يعملان بصيدلية تورطا في التزوير والإجهاض بالداخلة | مجتمع

مشاو فيها...شخصان يعملان بصيدلية تورطا في التزوير والإجهاض بالداخلة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هكذا يتم اختيار نجمة الأناقة والموضة | خارج البلاطو
منذ 36 دقيقة

هكذا يتم اختيار نجمة الأناقة والموضة

وفاة توأم بقلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء بسبب 40 مليون و الأب يطالب المسؤولين بالتدخل | خارج البلاطو

وفاة توأم بقلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء بسبب 40 مليون و الأب يطالب المسؤولين بالتدخل

آخر صيحات الموض لجميع النساء عن قرب بالبيضاء | خارج البلاطو

آخر صيحات الموض لجميع النساء عن قرب بالبيضاء

الحقيقة التي غابت عن الجميع من قلب منزل أول ناجي بأعجوبة في حادث قطار بوقنادل.. التفاصيل الصادمة | بــووز

الحقيقة التي غابت عن الجميع من قلب منزل أول ناجي بأعجوبة في حادث قطار بوقنادل.. التفاصيل الصادمة

﻿

آخر المستجدات

خطير.. اختطاف واغتصاب شيخات بمنطقة خلاء بعد مشاركتهن بعرس ضواحي برشيد | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

خطير.. اختطاف واغتصاب ''شيخات'' بمنطقة خلاء بعد مشاركتهن بعرس ضواحي برشيد

بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في لافينييت | بوليتيك

بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في ''لافينييت''

بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك | ثقافة و فنون

بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني | مجتمع

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.