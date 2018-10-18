« الجمالة » ينظمون وقفة احتجاجية بسوق الجملة بمنطقة لالة مريم بالدارالبيضاء ﻿

شهد سوق الجملة بمنطقة لالة مريم بالدارالبيضاء اليوم الخميس تنظيم اتحاد نقابات السائقين والمهنيين لوقفة احتجاجية بسبب مجموعة من الأمور التي باتت تُغضبهم.

شوف تيفي

شهد سوق الجملة بمنطقة لالة مريم بالدارالبيضاء اليوم الخميس تنظيم اتحاد نقابات السائقين والمهنيين لوقفة احتجاجية بسبب مجموعة من الأمور التي باتت تُغضبهم.

وحسب موفد شوف تيفي بعين المكان، فإنه وبعد قرار المسؤولين بخصوص التقليل من الحمولة مقارنة من السابق والزيادة في أسعار الوقود، عبر « الجمالة » عن غضبهم الشديد.

وأضاف مصدرنا، أن المحتجين يطالبون بتغيير هذه الأوضاع في القريب العاجل قائلين « اتحاد نقابات السائقين والمهنيين يستنكرو الوضع الكارثي الذي آلـ إليه القطاع ونطالب برفع الظلم عليه لإنقاذ الوضع من هذه المعضلة ».

ومن جهة أخرى يرتقب أن تعرف أسعار الخضر والفواكه بالدار البيضاء في الأيام المقبلة ارتفاعا مفاجئا إثر الزيادة في ثمن “التعشير”، التي فرضها بعض وكلاء سوق الجملة، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي.