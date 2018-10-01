أستاذ جامعي بإبن زهر بأكادير يسقط ضحية فتاة ليبية مزورة صورته في أوضاع جنسية ساخنة....تفاصيل مثيرة ﻿

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن محكمة النقض بالرباط ستنظر خلال الأيام القليلة القادمة في أحد الملفات المثيرة الذي تفوح منه رائحة الجنس، بطله أستاذ جامعي بابن زهر بأكادير، بعد أن سقط ضحية

شوف تيفي:أكادير

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن محكمة النقض بالرباط ستنظر خلال الأيام القليلة القادمة في أحد الملفات المثيرة الذي تفوح منه رائحة الجنس، بطله أستاذ جامعي بابن زهر بأكادير، بعد أن سقط ضحية ابتزاز من طرف شاب يبلغ من العمر 22 سنة، أوهمه أنه فتاة ليبية، وذلك من خلال التواصل معه عبر موقعي التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' و '' الواتساب''، ليقدم على تصويره في أوضاع مخلة بالحياء وعاري الصدر.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فإن الشاب العشريني انتحل صفة فتاة ليبية من خلال خلقه لحساب وهمي تحت اسم ''ر.ص''، ليضيف الأستاذ الجامعي لقائمة أصدقائه، وبدأ في الدردشة معه لأيام عديدة على أساس أنه فتاة تدرس بجامعة بنغازي، لتتوطد علاقتهما، وتتطور من أصدقاء عاديين إلى أن دخلا في محادثات ساخنة ذات طابع جنسي، الشيء الذي استغله الشاب تحت اسم ''رانيا'' ليطالب الضحية ''الأستاذ الجامعي'' بإرسال صور له في أوضاع حميمية، ليرفع بعد ذلك من سقف طلباته بأن أخبره أن تلك الصور لم تشف غليله، مطالبا منه أن يسجل فيديوهات، وهو يمارس العادة السرية، ويرسلها له، وهو ما تم بالفعل، غير مدرك أن من يحاوره هو شاب وليس فتاة.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أنه بعد مرور مدة زمنية أرسل الشاب المنتحل لصفة الفتاة الليبية للضحية رسالة، يخبره فيها أنه سيزور المغرب، وسيترأس وفدا تجاريا قادما من ليبيا للمشاركة في إحدى المعارض التجارية التي ستقام بمدينة مكناس، ممنيا النفس أن يلقاه، وهو الخبر الذي جعل الأستاذ الجامعي ينتقل نحو المدينة الإسماعلية للقاء محبوبته الليبية، وبعد وصوله أخبر الأستاذ الشابة الليبية المزورة أنه حل بالمدينة من أجل لقائها، لتضرب معه موعدا بالقرب من باب ''المنصور''.

وأشارت مصادر ''شوف تيفي''، أن الأستاذ الجامعي أصيب بصدمة كبيرة بعد أن وصل للمكان الذي دلته عليه الشابة الليبية المزورة، وذلك إثر تقدم شاب مغربي نحوه مستفسرا إياه عن هويته، ليخبره أنه من الشرطة الإلكترونية، ومده بمجموعة من المعطيات الشخصية المتعلقة به وبزوجته وأبنائه، الأمر الذي وقف معه الأستاذ الضحية حائرا عن كيفية معرفة هذا الشاب بكل تفاصيل حياته الشخصية، ليطالبه بعد ذلك بمرافقته نحو إحدى الحدائق العمومية، ليختار مكانا منعزلا وجلسا معا فيه، ليخبره أنه ليس من الشرطة الإلكترونية كما سبق وأن ادعى، وإنما هو صاحب الحساب الفيسبوكي الذي يحمل ''ر.ص'' وكانت دردشته معه فقط حيلة منه للحصول منه على المال، ليواجهه بمجموعة من صوره التي يظهر فيها عاريا وفي أوضاع حميمية، مطالبا إياه بتمكينه من مبلغ مالي قدره 10 مليون سنتيم إن أراد أن لا يقوم بنشرها عبر أحد المواقع الإلكترونية وكذا إرسالها لزوجته ومعارفه.

وأضافت ذات المصادر، أن الأستاذ الجامعي أصيب بصدمة نفسية كبيرة بعد أن علم أنه سقط ضحية ابتزاز من طرف الشاب المغربي، ليتفق معه على تمكينه بمبلغ 4 مليون سنتيم لطي الملف وعدم نشر فضائحه، فسلمه مبلغ مليون سنتيم على أساس استكمال الباقي في قادم الأيام، غير أن الشاب أصر بعد مرور بضعة أيام على ضرورة تمكينه من ما تبقى من الأموال في أقرب الآجال ليبدأ في ابتزاز ضحيته وهي الابتزازات التي جعلت الأستاذ الجامعي يقرر تقديم شكاية في الموضوع لمصالح أمن مكناس والتي نصبت للمشتبه به كمينا محكما بتنسيق مع الضحية، حيث تم إيقافه وإحالته على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول حيثيات وملابسات الواقعة، إذ تم حجز حاسوب كان بحوزته وهاتف نقال وجرى إخضاعهما للخبرة التقنية والتي أسفرت عن مفاجآت أخرى في هذا الملف، والتي تتلخص في كون الشاب المنتحل لصفة الفتاة الليبية سبق وأن ابتز عددا من الفتيات اللواتي أوهمهن أنه شخصية خليجية ثرية، وكان يطالبهن بإرسال فيديوهات لهن وصور في أوضاع جنسية حميمية، مقدما لهن وعودا بتمكينهن من مبالغ مالية مقابل ذلك، وهي الحيلة التي جعلت مجموعة من الشابات يسقطن في فخه قبل أن يعمد إلى ابتزازهن ومطالبتهن بمبالغ مالية نظير عدم نشره لصورهن المخلة بالحياء.

وهي الوقائع التي اعترف بها المتهم لتتم إدانته بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000.00 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.