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إيقاف شاب يتاجر في المؤثرات العقلية وحبوب الهلوسة بأكادير

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 14:11 إيقاف شاب يتاجر في المؤثرات العقلية وحبوب الهلوسة بأكادير | مجتمع
إيقاف شاب يتاجر في المؤثرات العقلية وحبوب الهلوسة بأكادير
أوقفت عناصر الفرقة المتنقلة للدراجين بأكادير، مساء أمس شابا يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك بعد تورطه في الاتجار بالمؤثرات العقلية والأقراص المهلوسة وتعاطي السرقة.

شوف تيفي:أكادير

أوقفت عناصر الفرقة المتنقلة للدراجين بأكادير، مساء أمس شابا يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك بعد تورطه في الاتجار بالمؤثرات العقلية والأقراص المهلوسة وتعاطي السرقة.

وأكد مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، أن المشتبه به عديم السوابق القضائية، كان يشكل موضوع إشعارين، يتعلق الأول بالسرقة من داخل سيارة، فيما الثاني متعلق بسرقة دراجة هوائية، قبل أن يتم إيقافه وهو بصدد ترويج الأقراص المهلوسة، حيث ضُبط بحوزته 14 قرصا من نوع ''ريڨوتريل''، كما حُجزت لديه الدراجة المتحصلة من السرقة.

وقد تمت إحالة المشتبه به على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والتي احتفظت به تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير توقيف شاب عشريني الاتجار بالمخدرات المؤثرات العقلية حبوب الهلوسة

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