 مشاو فيها...شخصان يعملان بصيدلية تورطا في التزوير والإجهاض بالداخلة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في لافينييت | بوليتيك

بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في ''لافينييت''

بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك | ثقافة و فنون

بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني | مجتمع

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني

تطورات مثيرة .. استئنافية البيضاء تتخذ قرارا يُغير قضية البرلماني مول 17 مليار.. (التفاصيل الكاملة) | بوليتيك

تطورات مثيرة .. استئنافية البيضاء تتخذ قرارا يُغير قضية البرلماني مول 17 مليار.. (التفاصيل الكاملة)

« الجمالة » ينظمون وقفة احتجاجية بسوق الجملة بمنطقة لالة مريم بالدارالبيضاء | مجتمع

« الجمالة » ينظمون وقفة احتجاجية بسوق الجملة بمنطقة لالة مريم بالدارالبيضاء

أخنوش: مخطط المغرب الأخضر يساهم في التشغيل ببلادنا بنسبة 40٪ وخلق ما يعادل 250.000 وظيفة إضافية | بوليتيك

أخنوش: مخطط المغرب الأخضر يساهم في التشغيل ببلادنا بنسبة 40٪ وخلق ما يعادل 250.000 وظيفة إضافية

العثماني : ننتظر نتائج التحقيق لتحديد المسؤوليات في قضية القطار ببوقنادل | بوليتيك

العثماني : ننتظر نتائج التحقيق لتحديد المسؤوليات في قضية القطار ببوقنادل

أستاذ جامعي بإبن زهر بأكادير يسقط ضحية فتاة ليبية مزورة صورته في أوضاع جنسية ساخنة....تفاصيل مثيرة | مجتمع

أستاذ جامعي بإبن زهر بأكادير يسقط ضحية فتاة ليبية مزورة صورته في أوضاع جنسية ساخنة....تفاصيل مثيرة

غالبية أعضاء جماعة الكارة بإقليم برشيد يصوتون على قرار إقالة رئيسهم | بوليتيك

غالبية أعضاء جماعة الكارة بإقليم برشيد يصوتون على قرار ''إقالة'' رئيسهم

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

مشاو فيها...شخصان يعملان بصيدلية تورطا في التزوير والإجهاض بالداخلة

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 14:05 مشاو فيها...شخصان يعملان بصيدلية تورطا في التزوير والإجهاض بالداخلة | مجتمع
مشاو فيها...شخصان يعملان بصيدلية تورطا في التزوير والإجهاض بالداخلة
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، أمس الأربعاء، من إيقاف شخصين يعملان كمساعدي صيدلي بإحدى الصيدليات بمدينة الداخلة للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالتزوير

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، أمس الأربعاء، من إيقاف شخصين يعملان كمساعدي صيدلي بإحدى الصيدليات بمدينة الداخلة للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والمشاركة مع الاتهام بالإجهاض.

وأكد مصدر أمني أن تفاصيل القضية، تعود إلى توصل الفرقة بشكايتين من طبيبين أحدهما يمارس عمله بمستشفى عمومي وآخر كصيدلي ضد مساعدي هذا الأخير، حيث بينت الأبحاث والتحريات أن أحد الموقوفين يقوم بتقديم العلاجات بداخل الصيدلية ويعمل على ملء الوصفات الطبية وملفات التعاضدية الخاصة بالمرض وختمها بطابعين يخصان الطبيبين المشتكيين مقابل مبالغ مالية بمشاركة من زميله الموقوف الثاني، وقد تم حجز مجموعة من الوثائق الطبية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه وبأمر من النيابة العامة المختصة تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشرطة القضائية الإجهاض الشكاية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني | مجتمع

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني

« الجمالة » ينظمون وقفة احتجاجية بسوق الجملة بمنطقة لالة مريم بالدارالبيضاء | مجتمع

« الجمالة » ينظمون وقفة احتجاجية بسوق الجملة بمنطقة لالة مريم بالدارالبيضاء

أستاذ جامعي بإبن زهر بأكادير يسقط ضحية فتاة ليبية مزورة صورته في أوضاع جنسية ساخنة....تفاصيل مثيرة | مجتمع

أستاذ جامعي بإبن زهر بأكادير يسقط ضحية فتاة ليبية مزورة صورته في أوضاع جنسية ساخنة....تفاصيل مثيرة

إيقاف شاب يتاجر في المؤثرات العقلية وحبوب الهلوسة بأكادير | مجتمع

إيقاف شاب يتاجر في المؤثرات العقلية وحبوب الهلوسة بأكادير

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هكذا يتم اختيار نجمة الأناقة والموضة | خارج البلاطو
منذ 29 دقيقة

هكذا يتم اختيار نجمة الأناقة والموضة

وفاة توأم بقلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء بسبب 40 مليون و الأب يطالب المسؤولين بالتدخل | خارج البلاطو

وفاة توأم بقلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء بسبب 40 مليون و الأب يطالب المسؤولين بالتدخل

آخر صيحات الموض لجميع النساء عن قرب بالبيضاء | خارج البلاطو

آخر صيحات الموض لجميع النساء عن قرب بالبيضاء

الحقيقة التي غابت عن الجميع من قلب منزل أول ناجي بأعجوبة في حادث قطار بوقنادل.. التفاصيل الصادمة | بــووز

الحقيقة التي غابت عن الجميع من قلب منزل أول ناجي بأعجوبة في حادث قطار بوقنادل.. التفاصيل الصادمة

﻿

آخر المستجدات

بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في لافينييت | بوليتيك
منذ 13 دقيقة

بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في ''لافينييت''

بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك | ثقافة و فنون

بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني | مجتمع

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني

تطورات مثيرة .. استئنافية البيضاء تتخذ قرارا يُغير قضية البرلماني مول 17 مليار.. (التفاصيل الكاملة) | بوليتيك

تطورات مثيرة .. استئنافية البيضاء تتخذ قرارا يُغير قضية البرلماني مول 17 مليار.. (التفاصيل الكاملة)

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.