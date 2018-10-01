مشاو فيها...شخصان يعملان بصيدلية تورطا في التزوير والإجهاض بالداخلة ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، أمس الأربعاء، من إيقاف شخصين يعملان كمساعدي صيدلي بإحدى الصيدليات بمدينة الداخلة للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالتزوير

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، أمس الأربعاء، من إيقاف شخصين يعملان كمساعدي صيدلي بإحدى الصيدليات بمدينة الداخلة للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والمشاركة مع الاتهام بالإجهاض.

وأكد مصدر أمني أن تفاصيل القضية، تعود إلى توصل الفرقة بشكايتين من طبيبين أحدهما يمارس عمله بمستشفى عمومي وآخر كصيدلي ضد مساعدي هذا الأخير، حيث بينت الأبحاث والتحريات أن أحد الموقوفين يقوم بتقديم العلاجات بداخل الصيدلية ويعمل على ملء الوصفات الطبية وملفات التعاضدية الخاصة بالمرض وختمها بطابعين يخصان الطبيبين المشتكيين مقابل مبالغ مالية بمشاركة من زميله الموقوف الثاني، وقد تم حجز مجموعة من الوثائق الطبية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه وبأمر من النيابة العامة المختصة تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.