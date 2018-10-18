عاجل..شوفو كيفاش تقلبات سيارة كانت تقل معلمين بتاونات+صور ﻿

كادت أن تنهي حادثة سير جرت فصولها المروعة، قبل قليل من يومه الخميس، بدوار القلعة بجماعة بوهودة ضواحي تاونات، حياة رجال ونساء تعليم، عقب انقلاب سيارة خفيفة، كانت تقلهم.

"شوف تيفي"

كادت أن تنهي حادثة سير جرت فصولها المروعة، قبل قليل من يومه الخميس، بدوار القلعة بجماعة بوهودة ضواحي تاونات، حياة رجال ونساء تعليم، عقب انقلاب سيارة خفيفة، كانت تقلهم.

وحسب مصادر محلية فإن سائق السيارة التي كانت تُقل المعلمين، فقد السيطرة على المقود بإحدى المنعرجات الحادة، بسبب السرعة والتساقطات المطرية التي عرفتها المنطقة، ما تسبب في إصابته ومعلمة، كانت إلى جانبه بالمقعد الأمامي.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك البملكي، حلت بمكان الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.