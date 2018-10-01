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هاذ شي بزاف .. تفاصيل جد صادمة ستهز المغاربة عن قيام شاب بافتضاض بكارة طفلة زوجته رفقة شقيقه بطانطان

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 14:02 هاذ شي بزاف .. تفاصيل جد صادمة ستهز المغاربة عن قيام شاب بافتضاض بكارة طفلة زوجته رفقة شقيقه بطانطان | مجتمع
هاذ شي بزاف .. تفاصيل جد صادمة ستهز المغاربة عن قيام شاب بافتضاض بكارة طفلة زوجته رفقة شقيقه بطانطان
في جديد واقعة افتضاض بكارة تلميذة تبلغ من العمر 10 سنوات على يد زوج والدتها، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر أمني بأن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية طانطان، توصلت بشكاية تقدمت بها قاصر، تفيد من

''شوف تيفي''

في جديد واقعة افتضاض بكارة تلميذة تبلغ من العمر 10 سنوات على يد زوج والدتها، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر أمني بأن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية طانطان، توصلت بشكاية تقدمت بها قاصر، تفيد من خلالها أن زوج والدتها ذو 39 سنة قام بهتك عرضها تحت التهديد، كما هو الشأن بالنسبة لشقيق الزوج البالغ من العمر 37 سنة والذي اعتاد ممارسة الجنس عليها سطحيا رغما عنها.

وأكد المصدر ذاته أن الفرقة، بعد إخضاع الضحية لخبرة طبية، بتكثيف الأبحاث والتحريات أسفرت عن إيقاف شقيق الزوج، فيما لازالت الأبحاث مسترسلة قصد إيقاف المشتبه به الثاني، مشيرا إلى أن الموقوف تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.

وكانت ''شوف تيفي''، قد كشفت أمس الأربعاء، عن التفاصيل الأولى الخاصة بهذه النازلة، حيث أكد مصدر مطلع لها أن التلميذة البالغة من العمر 10 سنوات والتي تدرس بالسنة الرابعة ابتدائي، أبلغت معلمتها بتفاصيل تعرضها للاغتصاب منذ مدة على يد زوج والدتها، لتسارع المعلمة إلى إبلاغ المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.

وأبرز ذات المصدر أن الطفلة، تم إخضاعها للفحص الطبي والذي أكد افتضاض بكارتها، لتقوم المصالح الأمنية بإيقاف شقيق المعني بالأمر، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة، فيما لا تزال الأبحاث جارية لإيقاف الزوج.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التحريات الشقيق الشرطة القضائية الضحية الخبرة الطبية

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