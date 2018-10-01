 الرئيس الفرنسي ماكرون يحل قريبا بالمغرب لإطلاق أول خط سككي سريع في إفريقيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في لافينييت | بوليتيك

بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في ''لافينييت''

بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك | ثقافة و فنون

بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني | مجتمع

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني

تطورات مثيرة .. استئنافية البيضاء تتخذ قرارا يُغير قضية البرلماني مول 17 مليار.. (التفاصيل الكاملة) | بوليتيك

تطورات مثيرة .. استئنافية البيضاء تتخذ قرارا يُغير قضية البرلماني مول 17 مليار.. (التفاصيل الكاملة)

« الجمالة » ينظمون وقفة احتجاجية بسوق الجملة بمنطقة لالة مريم بالدارالبيضاء | مجتمع

« الجمالة » ينظمون وقفة احتجاجية بسوق الجملة بمنطقة لالة مريم بالدارالبيضاء

أخنوش: مخطط المغرب الأخضر يساهم في التشغيل ببلادنا بنسبة 40٪ وخلق ما يعادل 250.000 وظيفة إضافية | بوليتيك

أخنوش: مخطط المغرب الأخضر يساهم في التشغيل ببلادنا بنسبة 40٪ وخلق ما يعادل 250.000 وظيفة إضافية

العثماني : ننتظر نتائج التحقيق لتحديد المسؤوليات في قضية القطار ببوقنادل | بوليتيك

العثماني : ننتظر نتائج التحقيق لتحديد المسؤوليات في قضية القطار ببوقنادل

أستاذ جامعي بإبن زهر بأكادير يسقط ضحية فتاة ليبية مزورة صورته في أوضاع جنسية ساخنة....تفاصيل مثيرة | مجتمع

أستاذ جامعي بإبن زهر بأكادير يسقط ضحية فتاة ليبية مزورة صورته في أوضاع جنسية ساخنة....تفاصيل مثيرة

غالبية أعضاء جماعة الكارة بإقليم برشيد يصوتون على قرار إقالة رئيسهم | بوليتيك

غالبية أعضاء جماعة الكارة بإقليم برشيد يصوتون على قرار ''إقالة'' رئيسهم

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

الرئيس الفرنسي ماكرون يحل قريبا بالمغرب لإطلاق أول خط سككي سريع في إفريقيا

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 13:49 الرئيس الفرنسي ماكرون يحل قريبا بالمغرب لإطلاق أول خط سككي سريع في إفريقيا | بوليتيك
الرئيس الفرنسي ماكرون يحل قريبا بالمغرب لإطلاق أول خط سككي سريع في إفريقيا
على بعد أيام من انحراف قطار عن مساره في بوقنادل، الخط الرابط بين سلا والقنيطرة، سيحل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالمغرب إلى جانب الملك محمد السادس، لإطلاق أول خط سككي سريع في إفريقيا TGV .

شوف تيفي

على بعد أيام من انحراف قطار عن مساره في بوقنادل، الخط الرابط بين سلا والقنيطرة، سيحل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالمغرب إلى جانب الملك محمد السادس، لإطلاق أول خط سككي سريع في إفريقيا TGV .

الزيارة تأتي بدعوة من الملك محمد السادس لإطلاق خط ''TGV'' الذي انطلقت به الأشغال في 2011، حيث تعد الزيارة الثانية لماكرون، بعد تلك التي قام بها عقب انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية.

ومن المرتقب أن يحل ''ماكرون'' بالمغرب في 15 نونبر المقبل، وفق ما نقله، أمس الأربعاء، موقع ''Atlasinfo.fr''، عن ''مصادر فرنسية موثوقة''، مشيرا إلى أن ''الإليزي'' يعتمد برمجة لهذه الزيارة الرسمية إلى المغرب.

وسيتم إطلاق أول قطار مكوكي في المغرب تحت مسمى ''البراق'' بعد أيام من فاجعة انقلاب قطار في بوقنادل، والذي خلف 7 قتلى وعشرات الجرحى، وذلك في المنطقة التي يرتقب أن يمر منها هذا القطار السريع، بسرعة تبلغ 320 كلم في الساعة.

وحسب نفس المصدر فإن الزيارة الثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، بهدف حضور مراسيم إطلاق الخط السككي السريع والذي سيربط بين طنجة والدار البيضاء في ساعتين و10 دقائق، ستعقبها أخرى بين شهري مارس وأبريل من 2019.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب فرنسا الملك قطار سريع محمد السادس ماكرون

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في لافينييت | بوليتيك

بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في ''لافينييت''

تطورات مثيرة .. استئنافية البيضاء تتخذ قرارا يُغير قضية البرلماني مول 17 مليار.. (التفاصيل الكاملة) | بوليتيك

تطورات مثيرة .. استئنافية البيضاء تتخذ قرارا يُغير قضية البرلماني مول 17 مليار.. (التفاصيل الكاملة)

أخنوش: مخطط المغرب الأخضر يساهم في التشغيل ببلادنا بنسبة 40٪ وخلق ما يعادل 250.000 وظيفة إضافية | بوليتيك

أخنوش: مخطط المغرب الأخضر يساهم في التشغيل ببلادنا بنسبة 40٪ وخلق ما يعادل 250.000 وظيفة إضافية

العثماني : ننتظر نتائج التحقيق لتحديد المسؤوليات في قضية القطار ببوقنادل | بوليتيك

العثماني : ننتظر نتائج التحقيق لتحديد المسؤوليات في قضية القطار ببوقنادل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هكذا يتم اختيار نجمة الأناقة والموضة | خارج البلاطو
منذ 29 دقيقة

هكذا يتم اختيار نجمة الأناقة والموضة

وفاة توأم بقلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء بسبب 40 مليون و الأب يطالب المسؤولين بالتدخل | خارج البلاطو

وفاة توأم بقلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء بسبب 40 مليون و الأب يطالب المسؤولين بالتدخل

آخر صيحات الموض لجميع النساء عن قرب بالبيضاء | خارج البلاطو

آخر صيحات الموض لجميع النساء عن قرب بالبيضاء

الحقيقة التي غابت عن الجميع من قلب منزل أول ناجي بأعجوبة في حادث قطار بوقنادل.. التفاصيل الصادمة | بــووز

الحقيقة التي غابت عن الجميع من قلب منزل أول ناجي بأعجوبة في حادث قطار بوقنادل.. التفاصيل الصادمة

﻿

آخر المستجدات

بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في لافينييت | بوليتيك
منذ 12 دقيقة

بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في ''لافينييت''

بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك | ثقافة و فنون

بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني | مجتمع

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني

تطورات مثيرة .. استئنافية البيضاء تتخذ قرارا يُغير قضية البرلماني مول 17 مليار.. (التفاصيل الكاملة) | بوليتيك

تطورات مثيرة .. استئنافية البيضاء تتخذ قرارا يُغير قضية البرلماني مول 17 مليار.. (التفاصيل الكاملة)

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.