الرئيس الفرنسي ماكرون يحل قريبا بالمغرب لإطلاق أول خط سككي سريع في إفريقيا ﻿

على بعد أيام من انحراف قطار عن مساره في بوقنادل، الخط الرابط بين سلا والقنيطرة، سيحل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالمغرب إلى جانب الملك محمد السادس، لإطلاق أول خط سككي سريع في إفريقيا TGV .

شوف تيفي

على بعد أيام من انحراف قطار عن مساره في بوقنادل، الخط الرابط بين سلا والقنيطرة، سيحل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالمغرب إلى جانب الملك محمد السادس، لإطلاق أول خط سككي سريع في إفريقيا TGV .

الزيارة تأتي بدعوة من الملك محمد السادس لإطلاق خط ''TGV'' الذي انطلقت به الأشغال في 2011، حيث تعد الزيارة الثانية لماكرون، بعد تلك التي قام بها عقب انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية.

ومن المرتقب أن يحل ''ماكرون'' بالمغرب في 15 نونبر المقبل، وفق ما نقله، أمس الأربعاء، موقع ''Atlasinfo.fr''، عن ''مصادر فرنسية موثوقة''، مشيرا إلى أن ''الإليزي'' يعتمد برمجة لهذه الزيارة الرسمية إلى المغرب.

وسيتم إطلاق أول قطار مكوكي في المغرب تحت مسمى ''البراق'' بعد أيام من فاجعة انقلاب قطار في بوقنادل، والذي خلف 7 قتلى وعشرات الجرحى، وذلك في المنطقة التي يرتقب أن يمر منها هذا القطار السريع، بسرعة تبلغ 320 كلم في الساعة.

وحسب نفس المصدر فإن الزيارة الثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، بهدف حضور مراسيم إطلاق الخط السككي السريع والذي سيربط بين طنجة والدار البيضاء في ساعتين و10 دقائق، ستعقبها أخرى بين شهري مارس وأبريل من 2019.