العثور على قنبلة بحي حمرية بجرسيف+صور ﻿

عثر مواطنون، قبل قليل من يومه الخميس، على قنبلة قديمة، مدفونة بمنطقة خلاء بحي حمرية بمدينة جرسيف، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية والسلطات المحلية .

''شوف تيفي''

عثر مواطنون، قبل قليل من يومه الخميس، على قنبلة قديمة، مدفونة بمنطقة خلاء بحي حمرية بمدينة جرسيف، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية والسلطات المحلية .

وأوضحت مصادر محلية أن حي حمرية، عرف حالة استنفار أمني، حيث حلت المصالح الأمنية، بعين المكان إلى جانب السلطات المحلية، و تم تطويق المكان، من أجل معاينة هذه القنبلة التي تعود على ما يبدو لعهد الاستعمار.

وأكدت ذات المصادر أن السلطات، قامت بنقل القنبلة إلى وجهة غير معلومة، مشيرا إلى أن العشرات من المواطنين القاطنين بالحي المذكور، حضروا عملية استخراج القنبلة.