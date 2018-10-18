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هام للطلبة المغاربة..المغرب يبدأ تجربة الجامعات الافتراضية وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 13:39 هام للطلبة المغاربة..المغرب يبدأ تجربة الجامعات الافتراضية وهذه هي التفاصيل | مجتمع
هام للطلبة المغاربة..المغرب يبدأ تجربة الجامعات الافتراضية وهذه هي التفاصيل
أعلن خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي عن استعداد الوزارة لإطلاق مشروع الجامعات الافتراضية كتجربة أولى بكل من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة وابن زهر بأكادير خلال الموسم الجامعي المقبل في

شوف تيفي:عبداللطيف السكارجي

أعلن خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي عن استعداد الوزارة لإطلاق مشروع الجامعات الافتراضية كتجربة أولى بكل من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة وابن زهر بأكادير خلال الموسم الجامعي المقبل في أفق تعميمها على باقي الجامعات وذلك في معرض جوابه على سؤال الخريطة الجامعية الوطنية والعدالة المجالية أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بمناسبة تقديم مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومناقشة معطيات الدخول المدرسي والمهني والجامعي وبرنامج العمل والأوراش ذات الأولوية التي فتحتها الوزارة.

واعتبر ذات المسؤول الحكومي في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أن هذا المشروع هو نموذج جديد للوصول إلى الطالب في مكان سكناه بالمناطق القروية والشبه الحضرية وتجاوز إكراه سياسة بناء المؤسسات والمدرجات والمنح والأحياء الجامعية أمام الإقبال المتزايد على مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح وتزايد عدد الحاصلين على البكالوريا والذي وصل هذه السنة إلى 232 ألف.

وأكد الصمدي مدى نجاعة هذا النموذج من خلال مجموعة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال

فالجامعة الافتراضية توفر بيئة قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعتمد التعليم المدمج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد وتمنح درجات علمية في تخصصات وبرامج متوائمة مع احتياجات التنمية المجتمعية ومتطلبات سوق الشغل والتعلم مدى الحياة والإسهام في بناء اقتصاد ومجتمع المعرفة في المغرب.

 

‫شوف تيفي

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