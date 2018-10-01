تدخلات ''العثماني'' لإسقاط ''عنترة'' .. تخلق أزمة داخل البيجدي بالمحمدية ﻿

أكدت مصادر خاصة ل''شوف تيفي''، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يحاول النزول بثقله من أجل إقالة رئيس مدينة المحمدية، الذي دخل معه في خلاف حاد منذ أشهر.

شوف تيفي

أكدت مصادر خاصة ل''شوف تيفي''، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يحاول النزول بثقله من أجل إقالة رئيس مدينة المحمدية، الذي دخل معه في خلاف حاد منذ أشهر.

وأوضحت مصادرنا، أن العثماني يريد الثأر من رئيس المحمدية حسن عنترة، حيث يربط هذه الأيام اتصالات مكثفة مع بعض المستشارين المنتمين إلى العدالة والتنمية من أجل التصويت على إقالة الرئيس.

وخلفت اتصالات العثماني، الذي تتهمه الساكنة بالتخلي عنها وعدم الاكتراث للمشاكل التي تعيشها خاصة أنه حصل على مقعده البرلماني منها، أزمة في صفوف حزبه العدالة والتنمية، بسبب اقتراحه ترشيح العضو الثاني في اللائحة الأمر الذي يرفضه باقي الأعضاء.

وأشارت مصادرنا ، أن بعض الأعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار يرفضون هذا التدخل من طرف العثماني، وهو الأمر الذي قد يخلق أزمة بين الحزبين في حالة ما تم إسقاط الرئيس عنترة.

وينتظر أن تعقد زوال اليوم الخميس، دورة استثنائية من أجل النظر في ملتمس إقالة رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية.