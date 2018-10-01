 تدخلات ''العثماني'' لإسقاط ''عنترة'' .. تخلق أزمة داخل البيجدي بالمحمدية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير.. اختطاف واغتصاب شيخات بمنطقة خلاء بعد مشاركتهن بعرس ضواحي برشيد | حوادث و حقوق

خطير.. اختطاف واغتصاب ''شيخات'' بمنطقة خلاء بعد مشاركتهن بعرس ضواحي برشيد

بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في لافينييت | بوليتيك

بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في ''لافينييت''

بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك | ثقافة و فنون

بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني | مجتمع

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني

تطورات مثيرة .. استئنافية البيضاء تتخذ قرارا يُغير قضية البرلماني مول 17 مليار.. (التفاصيل الكاملة) | بوليتيك

تطورات مثيرة .. استئنافية البيضاء تتخذ قرارا يُغير قضية البرلماني مول 17 مليار.. (التفاصيل الكاملة)

« الجمالة » ينظمون وقفة احتجاجية بسوق الجملة بمنطقة لالة مريم بالدارالبيضاء | مجتمع

« الجمالة » ينظمون وقفة احتجاجية بسوق الجملة بمنطقة لالة مريم بالدارالبيضاء

أخنوش: مخطط المغرب الأخضر يساهم في التشغيل ببلادنا بنسبة 40٪ وخلق ما يعادل 250.000 وظيفة إضافية | بوليتيك

أخنوش: مخطط المغرب الأخضر يساهم في التشغيل ببلادنا بنسبة 40٪ وخلق ما يعادل 250.000 وظيفة إضافية

العثماني : ننتظر نتائج التحقيق لتحديد المسؤوليات في قضية القطار ببوقنادل | بوليتيك

العثماني : ننتظر نتائج التحقيق لتحديد المسؤوليات في قضية القطار ببوقنادل

أستاذ جامعي بإبن زهر بأكادير يسقط ضحية فتاة ليبية مزورة صورته في أوضاع جنسية ساخنة....تفاصيل مثيرة | مجتمع

أستاذ جامعي بإبن زهر بأكادير يسقط ضحية فتاة ليبية مزورة صورته في أوضاع جنسية ساخنة....تفاصيل مثيرة

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

تدخلات ''العثماني'' لإسقاط ''عنترة'' .. تخلق أزمة داخل البيجدي بالمحمدية

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 13:22 تدخلات العثماني لإسقاط عنترة .. تخلق أزمة داخل البيجدي بالمحمدية | بوليتيك
تدخلات ''العثماني'' لإسقاط ''عنترة'' .. تخلق أزمة داخل البيجدي بالمحمدية
أكدت مصادر خاصة ل''شوف تيفي''، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يحاول النزول بثقله من أجل إقالة رئيس مدينة المحمدية، الذي دخل معه في خلاف حاد منذ أشهر.

شوف تيفي

أكدت مصادر خاصة ل''شوف تيفي''، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يحاول النزول بثقله من أجل إقالة رئيس مدينة المحمدية، الذي دخل معه في خلاف حاد منذ أشهر.

وأوضحت مصادرنا، أن العثماني يريد الثأر من رئيس المحمدية حسن عنترة، حيث يربط هذه الأيام اتصالات مكثفة مع بعض المستشارين المنتمين إلى العدالة والتنمية من أجل التصويت على إقالة الرئيس.

وخلفت اتصالات العثماني، الذي تتهمه الساكنة بالتخلي عنها وعدم الاكتراث للمشاكل التي تعيشها خاصة أنه حصل على مقعده البرلماني منها، أزمة في صفوف حزبه العدالة والتنمية، بسبب اقتراحه ترشيح العضو الثاني في اللائحة الأمر الذي يرفضه باقي الأعضاء.

وأشارت مصادرنا ، أن بعض الأعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار يرفضون هذا التدخل من طرف العثماني، وهو الأمر الذي قد يخلق أزمة بين الحزبين في حالة ما تم إسقاط الرئيس عنترة.

وينتظر أن تعقد زوال اليوم الخميس، دورة استثنائية من أجل النظر في ملتمس إقالة رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي العثمانيالمغربالمحمديةدورة استثنائية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في لافينييت | بوليتيك

بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في ''لافينييت''

تطورات مثيرة .. استئنافية البيضاء تتخذ قرارا يُغير قضية البرلماني مول 17 مليار.. (التفاصيل الكاملة) | بوليتيك

تطورات مثيرة .. استئنافية البيضاء تتخذ قرارا يُغير قضية البرلماني مول 17 مليار.. (التفاصيل الكاملة)

أخنوش: مخطط المغرب الأخضر يساهم في التشغيل ببلادنا بنسبة 40٪ وخلق ما يعادل 250.000 وظيفة إضافية | بوليتيك

أخنوش: مخطط المغرب الأخضر يساهم في التشغيل ببلادنا بنسبة 40٪ وخلق ما يعادل 250.000 وظيفة إضافية

العثماني : ننتظر نتائج التحقيق لتحديد المسؤوليات في قضية القطار ببوقنادل | بوليتيك

العثماني : ننتظر نتائج التحقيق لتحديد المسؤوليات في قضية القطار ببوقنادل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هكذا يتم اختيار نجمة الأناقة والموضة | خارج البلاطو
منذ 37 دقيقة

هكذا يتم اختيار نجمة الأناقة والموضة

وفاة توأم بقلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء بسبب 40 مليون و الأب يطالب المسؤولين بالتدخل | خارج البلاطو

وفاة توأم بقلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء بسبب 40 مليون و الأب يطالب المسؤولين بالتدخل

آخر صيحات الموض لجميع النساء عن قرب بالبيضاء | خارج البلاطو

آخر صيحات الموض لجميع النساء عن قرب بالبيضاء

الحقيقة التي غابت عن الجميع من قلب منزل أول ناجي بأعجوبة في حادث قطار بوقنادل.. التفاصيل الصادمة | بــووز

الحقيقة التي غابت عن الجميع من قلب منزل أول ناجي بأعجوبة في حادث قطار بوقنادل.. التفاصيل الصادمة

﻿

آخر المستجدات

خطير.. اختطاف واغتصاب شيخات بمنطقة خلاء بعد مشاركتهن بعرس ضواحي برشيد | حوادث و حقوق
منذ 11 دقيقة

خطير.. اختطاف واغتصاب ''شيخات'' بمنطقة خلاء بعد مشاركتهن بعرس ضواحي برشيد

بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في لافينييت | بوليتيك

بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتراجع عن الزيادة في ''لافينييت''

بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك | ثقافة و فنون

بالفيديو..باطمة كتهدر بالمصرية وكتبكي بسبب حلا الترك

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني | مجتمع

ولاية أمن أكادير تحتفي بأيتام وأرامل رجال الأمن الوطني

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.