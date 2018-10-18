عاجل..الخليع يحضر جنازة رئيس القطار في هذه الأثناء بالقنيطرة‎+صور ﻿

حضر ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، قبل قليل من يومه الخميس، لجنازة ''أمقران'' رئيس قطار فاجعة بوقنادل، من أجل تقديم التعازي لأسرته الصغيرة والكبيرة.

"شوف تيفي"

حضر ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، قبل قليل من يومه الخميس، لجنازة "أمقران" رئيس قطار فاجعة بوقنادل، من أجل تقديم التعازي لأسرته الصغيرة والكبيرة.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن عامل عمالة مدينة القنيطرة، حل هو الآخر بالمقبرة من أجل تقديم التعازي لأسرة الراحل "أمقران"، إلى جانب "الخليع" الذي عبر عن مواساته لأسرة الراحل.

تجدر الإشارة إلى أن الراحل "أمقران" البالغ من العمر قيد حياته 58 سنة، والمنحدر من منطقة تنغير، كان من بين ضحايا فاجعة قطار بوقنادل، التي حصدت أرواح 7 أشخاص آخرين بالإضافة إلى إصابة 125 راكبا.