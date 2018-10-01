أم لستة أبناء تتعرض لاعتداء شنيع على يد مواطن على مرأى من الجميع ﻿

تعرضت أم لستة أبناء لاعتداء شنيع يوم الجمعة الماضي على يد مواطن بواسطة آلة حادة بمنطقة درب الكبير بالدارالبيضاء.

شوف تيفي

تعرضت أم لستة أبناء لاعتداء شنيع يوم الجمعة الماضي على يد مواطن بواسطة آلة حادة بمنطقة درب الكبير بالدارالبيضاء.

وكشفت الضحية لشوف تيفي، أنها تعرضت لاعتداء شنيع على يد مواطن بآلة حادة على مستوى الرأس "الجبهة" تسبب لها في جرح غائر كاد أن يودي بحياتها.



وأضافت ذات المتحدثة التي تشتغل في إحدى المقاهي الشعبية بمنطقة درب الكبير بالدار البيضاء، أنها تعرضت للاعتداء في غفلة منها وذلك بدافع الانتقام، حيث أن الجاني سبق له وأن اعترض سبيل ابنة الضحية وحاول الاعتدء عليها، لتتقدم الأخيرة بشكاية لدى الضابطة القضائية، ليقوم يوم الجمعة بالانتقام منها بسبب الشكاية المقدمة.

وأمام هذا الأمر، تطالب الضحية من الجهات المسؤولة التدخل في أقرب وقت لمحاسبة الجاني.