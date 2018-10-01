عاجل..مقتل أحد المتهمين المنتمين للفريق السعودي المشتبه في قتله لـ ''خاشقجي'' ﻿

لقي ''مشعل البستاني'' أحد المشتبه بكونه واحدا من الفريق السعودي المتهم بتنفيذ عملية قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مصرعه في حادثة سير بالعاصمة الرياض.

''شوف تيفي''



لقي ''مشعل البستاني'' أحد المشتبه بكونه واحدا من الفريق السعودي المتهم بتنفيذ عملية قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مصرعه في حادثة سير بالعاصمة الرياض.

ووفق ما ذكرته صحيفة يني شفق التركية، يومه الخميس، فإن الملازم في سلاح الجو الملكي السعودي مشعل سعد البستاني البالغ من العمر 31 عاما، قُتل مع أسراره في حادث سير.

وأوضحت الصحيفة القريبة من الحكومة التركية أن مصادرها لم تقدم معلومات عن شكل ووقوع الحادث المروري الذي قتل فيه البستاني، مضيفة أنه ''من غير المعلوم ما إذا كان سيتم القضاء على أعضاء الفريق الآخرين بطريقة مماثلة''.