فاجعة قطار بوقنادل...البام يدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص الحادث ﻿

دعا حزب الأصالة والمعاصرة، بشأن فاجعة بوقنادل، إلى أن تأخذ التحريات والأبحاث مداها، لتحديد المسؤوليات فيما قد يكون وقع من تقصير أدى إلى ما حدث، واتخاذ المتعين بكل قوة، من منطلق ربط المسؤولية

شوف تيفي م.ض

دعا حزب الأصالة والمعاصرة، بشأن فاجعة بوقنادل، إلى أن تأخذ التحريات والأبحاث مداها، لتحديد المسؤوليات فيما قد يكون وقع من تقصير أدى إلى ما حدث، واتخاذ المتعين بكل قوة، من منطلق ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعد الترحم على ضحايا الحادث الأليم، الذي وقع على مستوى الخط السككي الرابط بين مدينتي الرباط والقنيطرة.

وحسب بلاغ نشر عبر موقع الحزب، اليوم الخميس، ثمن المكتب السياسي، لحزب الأصالة والمعاصرة، مضامين الخطاب الملكي الأخير خلال افتتاح الدورة البرلمانية، وما حمله من إعادة ترتيب لأولويات العمل الوطني، ومن دعوة صريحة للأحزاب السياسية لتحمل مسؤولياتها والقيام بأدوارها الوطنية، عبر استحضار الكفاءة والابتكار والتجديد في أساليب عملها.

وفي الشأن الحزبي، أكد المكتب السياسي للحزب، الانخراط الواعي والمسؤول لجميع مكونات الحزب للمساهمة في الرقي بالممارسة السياسية، بما يليق وتحديات اللحظة التاريخية، كما تقرر فتح نقاش داخلي واسع، من أجل إعداد تصور حزب الأصالة والمعاصرة ومقترحاته بشأن النموذج التنموي الجديد لبلادنا تنفيذا للتوجيهات الملكية.

وبشأن المستجدات السياسية، ثمن أعضاء المكتب السياسي الدلالات التي حملها الفوز السياسي الكبير الذي تمت بموجبه إعادة انتخاب حكيم بنشماش، لرئاسة مجلس المستشارين لولاية ثانية، بفارق شاسع من الأصوات على منافسه مرشح الحزب الذي يقود الأغلبية الحكومية.