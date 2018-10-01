غليان يسبق إقالة رئيس جماعة المحمدية ''عنترة'' .. وإخوانه في ''البيجيدي'' انقلبوا عليه وعازمون على تنحيته ﻿

سيقعد المجلس الجماعي بمدينة المحمدية زوال اليوم دورة استثنائية للحسم في الجدل الذي رافق وضعية المجلس الجماعي بالمدينة ، بعدما قدم مستشارون من الأغلبية والمعارضة ملتمسا يقضي بإقالة رئيس المجلس، و

شوف تيفي

سيقعد المجلس الجماعي بمدينة المحمدية زوال اليوم دورة استثنائية للحسم في الجدل الذي رافق وضعية المجلس الجماعي بالمدينة ، بعدما قدم مستشارون من الأغلبية والمعارضة ملتمسا يقضي بإقالة رئيس المجلس، و قررت المحكمة الإدارية، البث في موضوع إقالة الرئيس بحكم قضائي الأسبوع الماضي.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فهناك ما يناهز 36 عضوا من المعارضة مستعدون لإقالة الرئيس ، وعازمون على تنحية ''عنترة'' من كرسي الرئاسة ، كما تعيش المدينة غليانا واسعا بسبب رفض بعض المواطنين إقالة الرئيس واعتبروا أن التضحية برئيس الجماعة بهذه الطريقة خطوة ''ملغومة'' وغير بريئة، ومن المنتظر أن تعرف هذه الدورة الحاسمة إنزالا كبيرا للمواطنين .

ووقع على ملتمس الإقالة ضد رئيس المجلس جل أعضائه، بمن فيهم مستشارون من حزب العدالة والتنمية، المجمدة عضويتهم بقرار من الأمانة العامة لحزبهم، بعدما تم حل الحزب بالمحمدية قبل أسابيع.

وكان رئيس المجلس الحالي، حسن عنترة، رفض في وقت سابق، إدراج نقطة ملتمس إقالته من رئاسة المجلس في جدول أعمال دورة أكتوبر، بمبرر أن الأجل القانوني لإدراجه لن يحل إلا في دورة فبراير من السنة المقبلة.

يشار أن المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، تنص على أنه بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته،على أن يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.