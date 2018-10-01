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حكومة أجنبية تسبق حكومة العثماني في تقديم التعازي لأسر ضحايا فاجعة قطار بوقنادل

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 11:12 حكومة أجنبية تسبق حكومة العثماني في تقديم التعازي لأسر ضحايا فاجعة قطار بوقنادل | بوليتيك
حكومة أجنبية تسبق حكومة العثماني في تقديم التعازي لأسر ضحايا فاجعة قطار بوقنادل
في الوقت الذي لم تقدم فيه الحكومة المغربية أي تعزية لضحايا فاجعة انحراف قطار بوقنادل، واكتفاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتغريدة محتشمة، سارعت الحكومة الإسبانية مباشرة بعد حادث فاجعة قطار

"شوف تيفي"

في الوقت الذي لم تقدم فيه الحكومة المغربية أي تعزية لضحايا فاجعة انحراف قطار بوقنادل، واكتفاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتغريدة محتشمة، سارعت الحكومة الإسبانية مباشرة بعد حادث فاجعة قطار بوقنادل إلى الخروج بتعزية.

ووفق يومية أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم الخميس، فقد سارعت الحكومة الإسبانية، مباشرة بعد حادث قطار بوقنادل، إلى إصدار بلاغ تضامني مع القتلى وذويهم بثلاث لغات (العربية والفرنسية والإسبانية)، في الوقت الذي لم تقدم الحكومة المغربية أي تعزٍية لضحايا فاجعة انحراف قطار بوقنادل، واكتفاء رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتغريدة محتشمة.

وأضافت "أخبار اليوم" أن الحكومة الإسبانية أعربت عن أسفها للحادث، الذي نجم عن خروج قطار عن مساره في محيط بوقنادل، مما تسبب في مقتل ستة أشخاص على الأقل وعشرات الجرحى، وتقدمت بالتعازي لأسر الضحايا، معبرة "باسم الشعب الإسباني" عن حزنها ومواساتها وتضامنها مع سلطات وشعب المغرب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أخبار اليوم فاجعة قطار بوقنادل

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