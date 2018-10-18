عاجل وبالصور..رموك تقلب ضواحي كلميم ﻿

شهدت الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى منطقة ميرغت ضواحي مدينة كلميم، قبل قليل من يومه الخميس، وقوع حادثة سير جد مروعة، كادت أن تودي بحياة سائق، عقب انقلاب حافلة كبيرة محملة بكمية كبيرة من ''الطماطم''.

"شوف تيفي"

شهدت الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى منطقة ميرغت ضواحي مدينة كلميم، قبل قليل من يومه الخميس، وقوع حادثة سير جد مروعة، كادت أن تودي بحياة سائق، عقب انقلاب حافلة كبيرة محملة بكمية كبيرة من "الطماطم".

وأوضح مصدر مطلع أن سائق الشاحنة، وبسبب التساقطات المطرية، فقد السيطرة على المقود بإحدى المنعرجات، ما تسبب في انقلاب الشاحنة المحملة بعدد كبير من الصناديق الخاصة بـ"الطماطم"، ما تسبب في وقوع خسائر مادية.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، وفور وقوع الحادث، حلت بعين المكان، وعاينت حجم الخسائر المادية، مشيرا إلى أن الحادث وبالرغم من خطورته فإنه لم يخلف خسائر في الأرواح.