 عاجل..انتحار سجين متهم بالإرهاب بالسجن المحلي تيفلت 2 شنقا بواسطة ملابسه الداخلية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصور..رموك تقلب ضواحي كلميم | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..رموك تقلب ضواحي كلميم

عاجل..انتحار سجين متهم بالإرهاب بالسجن المحلي تيفلت 2 شنقا بواسطة ملابسه الداخلية | حوادث و حقوق

عاجل..انتحار سجين متهم بالإرهاب بالسجن المحلي تيفلت 2 شنقا بواسطة ملابسه الداخلية

مثير وبالصور..الكنديون يحتفلون بالشوارع بعد السماح لهم باستهلاك الحشيش | دولي

مثير وبالصور..الكنديون يحتفلون بالشوارع بعد السماح لهم باستهلاك ''الحشيش''

وهبي: البام ليس مسؤولا عن ضبط رئيس الحكومة لأغلبيته | بوليتيك

وهبي: البام ليس مسؤولا عن ضبط رئيس الحكومة لأغلبيته

فيديو جد خطير.. عصابة مدججة بالسيوف تستعرض أسلحتها بمنطقة أيت عميرة | بووز

فيديو جد خطير.. عصابة مدججة بالسيوف تستعرض أسلحتها بمنطقة أيت عميرة

مثير..شوفو كيفاش شدو المواطنين شاب خطير عندو السيوفا بتارودانت | بووز

مثير..شوفو كيفاش شدو المواطنين شاب خطير عندو السيوفا بتارودانت

السجن لناشط فيسبوكي بتطوان بعد متابعته بتهم التحريض على العصيان وإهانة علم المملكة المغربية | مجتمع

السجن لناشط فيسبوكي بتطوان بعد متابعته بتهم التحريض على العصيان وإهانة علم المملكة المغربية

عاجل..فرنسا توجه ضربة موجعة للسعودية على إثر قضية خاشقجي | دولي

عاجل..فرنسا توجه ضربة موجعة للسعودية على إثر قضية خاشقجي

أمطار وثلوج ورياح قوية اليوم الخميس بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع

أمطار وثلوج ورياح قوية اليوم الخميس بهذه المناطق بالمغرب

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

عاجل..انتحار سجين متهم بالإرهاب بالسجن المحلي تيفلت 2 شنقا بواسطة ملابسه الداخلية

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 10:18 عاجل..انتحار سجين متهم بالإرهاب بالسجن المحلي تيفلت 2 شنقا بواسطة ملابسه الداخلية | حوادث و حقوق
عاجل..انتحار سجين متهم بالإرهاب بالسجن المحلي تيفلت 2 شنقا بواسطة ملابسه الداخلية
أعلنت إدارة السجن المحلي تيفلت 2 أن سجينا أقدم على الانتحار شنقا اليوم الخميس على الساعة الثامنة والربع صباحا '' في غفلة من الجميع، إذ لم تفلح المحاولات التي قام بها موظفو المؤسسة السجنية لإنقاذه''.

"شوف تيفي"

أعلنت إدارة السجن المحلي تيفلت 2 أن سجينا أقدم على الانتحار شنقا اليوم الخميس على الساعة الثامنة والربع صباحا " في غفلة من الجميع، إذ لم تفلح المحاولات التي قام بها موظفو المؤسسة السجنية لإنقاذه".

وأوضح بلاغ لإدارة السجن أن الأمر يتعلق بالسجين المسمى قيد حياته (أ.غ) والذي كان معتقلا على ذمة الاعتقال الاحتياطي في إطار قضايا التطرف والإرهاب بعد أن سبق له أن قضى عقوبة سجنية في قضية مماثلة.

وعن ملابسات انتحار السجين أشارت إدارة السجن إلى أنه انتحر شنقا باستعمال ملابسه الداخلية والسلم المخصص للصعود إلى الأسرة مؤكدة أنه تم إبلاغ النيابة العامة وذوي المعتقل بحادث الانتحار وفقا لما ينص عليه القانون.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سجين الانتحار شنقا الملابس الداخلية الإرهاب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وبالصور..رموك تقلب ضواحي كلميم | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..رموك تقلب ضواحي كلميم

رجال الحموشي بتطوان يتمكنون من إيقاف مروجين للمخدرات بمدينة تطوان | حوادث و حقوق

رجال الحموشي بتطوان يتمكنون من إيقاف مروجين للمخدرات بمدينة تطوان

احتجاز شابين بغابة في طنجة وإيهام عائلتيهما بهجرتهما | حوادث و حقوق

احتجاز شابين بغابة في طنجة وإيهام عائلتيهما بهجرتهما

مصرع شخص في حادثة سير مروعة نواحي كلميم | حوادث و حقوق

مصرع شخص في حادثة سير مروعة نواحي كلميم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..دنيا باطما كتبكي بسباب حلا الترك‎ | قنوات أخرى
منذ 9 ساعات

بالفيديو..دنيا باطما كتبكي بسباب حلا الترك‎

بالفيديو..أسعار الوقود ترتفع من جديد | شوف الصحافة

بالفيديو..أسعار الوقود ترتفع من جديد

تصريح قوي..كروط يرد على النقيب بوعشرين بخصوص الخبرة في ملف الصحفي توفيق بوعشرين | خارج البلاطو

تصريح قوي..كروط يرد على النقيب بوعشرين بخصوص الخبرة في ملف الصحفي توفيق بوعشرين

دفاع ضحايا بوعشرين..هاشحال طلبنا ديال التعويض المادي للضحايا بعد هذه الجرائم البشعة | خارج البلاطو

دفاع ضحايا بوعشرين..هاشحال طلبنا ديال التعويض المادي للضحايا بعد هذه الجرائم البشعة

﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصور..رموك تقلب ضواحي كلميم | حوادث و حقوق
منذ 25 دقيقة

عاجل وبالصور..رموك تقلب ضواحي كلميم

عاجل..انتحار سجين متهم بالإرهاب بالسجن المحلي تيفلت 2 شنقا بواسطة ملابسه الداخلية | حوادث و حقوق

عاجل..انتحار سجين متهم بالإرهاب بالسجن المحلي تيفلت 2 شنقا بواسطة ملابسه الداخلية

مثير وبالصور..الكنديون يحتفلون بالشوارع بعد السماح لهم باستهلاك الحشيش | دولي

مثير وبالصور..الكنديون يحتفلون بالشوارع بعد السماح لهم باستهلاك ''الحشيش''

وهبي: البام ليس مسؤولا عن ضبط رئيس الحكومة لأغلبيته | بوليتيك

وهبي: البام ليس مسؤولا عن ضبط رئيس الحكومة لأغلبيته

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.