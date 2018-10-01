عاجل..انتحار سجين متهم بالإرهاب بالسجن المحلي تيفلت 2 شنقا بواسطة ملابسه الداخلية ﻿

أعلنت إدارة السجن المحلي تيفلت 2 أن سجينا أقدم على الانتحار شنقا اليوم الخميس على الساعة الثامنة والربع صباحا '' في غفلة من الجميع، إذ لم تفلح المحاولات التي قام بها موظفو المؤسسة السجنية لإنقاذه''.

"شوف تيفي"

أعلنت إدارة السجن المحلي تيفلت 2 أن سجينا أقدم على الانتحار شنقا اليوم الخميس على الساعة الثامنة والربع صباحا " في غفلة من الجميع، إذ لم تفلح المحاولات التي قام بها موظفو المؤسسة السجنية لإنقاذه".

وأوضح بلاغ لإدارة السجن أن الأمر يتعلق بالسجين المسمى قيد حياته (أ.غ) والذي كان معتقلا على ذمة الاعتقال الاحتياطي في إطار قضايا التطرف والإرهاب بعد أن سبق له أن قضى عقوبة سجنية في قضية مماثلة.

وعن ملابسات انتحار السجين أشارت إدارة السجن إلى أنه انتحر شنقا باستعمال ملابسه الداخلية والسلم المخصص للصعود إلى الأسرة مؤكدة أنه تم إبلاغ النيابة العامة وذوي المعتقل بحادث الانتحار وفقا لما ينص عليه القانون.