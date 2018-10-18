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مثير وبالصور..الكنديون يحتفلون بالشوارع بعد السماح لهم باستهلاك ''الحشيش''

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 10:05 مثير وبالصور..الكنديون يحتفلون بالشوارع بعد السماح لهم باستهلاك الحشيش | دولي
مثير وبالصور..الكنديون يحتفلون بالشوارع بعد السماح لهم باستهلاك ''الحشيش''
عبر عدد كبير من الكنديين عن سعادتهم خلال الاحتفال ليلة أمس الأربعاء، بالشوارع، بعد تنفيذ قانون تقنين بيع الماريخوانا، حيث قرر العديد منهم التوجه إلى المتاجر لشراء الماريخوانا وتدخينها في أجواء

''شوف تيفي''

عبر عدد كبير من الكنديين عن سعادتهم خلال الاحتفال ليلة أمس الأربعاء، بالشوارع، بعد تنفيذ قانون تقنين بيع الماريخوانا، حيث قرر العديد منهم التوجه إلى المتاجر لشراء الماريخوانا وتدخينها في أجواء احتفالية.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة ''ديلي ميل '' البريطانية، فإن سكان مقاطعة ''نيوفاوندلاند'' ولابرادور أول من قاموا بشراء منتجات تعتمد على نبات القنب، دون وصفة طبية، بعد أن فتحت متاجر المقاطعة أبوابها في وقت مبكر احتفالا بذلك، مشيرة إلى أن الساكنة تجمهرت أمام المتاجر لاقتناء ''الحشيش''.

جدير بالذكر أن كندا، أعلنت عن خطط لبيع الماريخوانا لأغراض ترفيهية في متاجر تخضع لإدارة حكومية وعبر الإنترنت، وبالضبط بالمتاجر التي تتواجد بإقليم نيوفاوندلاند''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الرقابة الحشيش الماريخوانا المتاجر

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