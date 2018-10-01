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وهبي: البام ليس مسؤولا عن ضبط رئيس الحكومة لأغلبيته

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 08:48 وهبي: البام ليس مسؤولا عن ضبط رئيس الحكومة لأغلبيته | بوليتيك
وهبي: البام ليس مسؤولا عن ضبط رئيس الحكومة لأغلبيته
أكد عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال مشاركته مساء أمس الأربعاء، في برنامج تلفزيوني أن حزب العدالة والتنمية يتناقض مع نفسه عقب كل استحقاق انتخابي

شوف تيفي م.ض

أكد عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال مشاركته مساء أمس الأربعاء، في برنامج تلفزيوني أن حزب العدالة والتنمية يتناقض مع نفسه عقب كل استحقاق انتخابي يخسره ويسارع إلى اختلاق مبررات للتغطية على تآكل رصيده.

وفي رده على محاولة ممثل فريق البيجيدي، النائب البرلماني إدريس الأزمي، التقليل من شأن الفوز الكبير الذي سجله حزب الأصالة والمعاصرة من خلال انتخاب حكيم بنشماش، رئيسا لمجلس المستشارين لولاية ثانية، أوضح وهبي أن “انتخاب حكيم بنشماش تم وفق القواعد الديمقراطي وبشكل شفاف، وبدعم مجموعة من القوى السياسية والنقابية وممثلي الباطرونا”.

وحمل وهبي رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني مسؤولية العجز عن ضبط أغلبيته، حيث قال في برنامج ''مباشرة معكم'' الذي شارك فيه عبر قناة 2M “إذا كانت هنالك تصفية حسابات بين أحزاب الأغلبية فهذا مشكلها، وحزب الأصالة والمعاصرة لا يتحمل مسؤولية ذلك”، مضيفا أن “البام ليس مسؤولا عن عدم ضبط رئيس الحكومة لأغلبيته”.

أما بشأن الادعاء بأن تقديم البيجيدي لمرشح عنه للتنافس على منصب رئيس مجلس المستشارين، جاء لتعزيز العملية الديمقراطية، فهو بالإضافة إلى كونه خروجا عن ما تم الاتفاق عليه من طرف مكونات الأغلبية الحكومية، هو كلام فيه تحايل بشأن ما حدث في 2016 خلال انتخاب الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب، حيث ورغم أغلبيته العددية “لم يقدم البيجيدي أي مرشح، بالرغم من أن المالكي كان مرشحا وحيدا”، ونفس الحكاية تمت في انتخابات مجلس المستشارين في 2015 حيث “لم يتقدم البيجيدي بأي مرشح وكان التنافس بين حزبي المعارضة فقط”، يضيف وهبي.

 

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شوف تيفي المغرب أحزاب برلمان البام البيجيدي العثماني وهبي

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