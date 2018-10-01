 السجن لناشط فيسبوكي بتطوان بعد متابعته بتهم التحريض على العصيان وإهانة علم المملكة المغربية ﻿
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السجن لناشط فيسبوكي بتطوان بعد متابعته بتهم التحريض على العصيان وإهانة علم المملكة المغربية | مجتمع

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السجن لناشط فيسبوكي بتطوان بعد متابعته بتهم التحريض على العصيان وإهانة علم المملكة المغربية

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 08:24 السجن لناشط فيسبوكي بتطوان بعد متابعته بتهم التحريض على العصيان وإهانة علم المملكة المغربية | مجتمع
السجن لناشط فيسبوكي بتطوان بعد متابعته بتهم التحريض على العصيان وإهانة علم المملكة المغربية
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، بالسجن النافذ لمدة سنتين، في حق الناشط الفيسبوكي ''س.ن'' على خلفية نشره لتدوينة بعد قيام جماهير محسوبة على فريق المغرب

''شوف تيفي''

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، بالسجن النافذ لمدة سنتين، في حق الناشط الفيسبوكي ''س.ن'' على خلفية نشره لتدوينة بعد قيام جماهير محسوبة على فريق المغرب التطواني برفع العلم الإسباني خلال إحدى مباريات البطولة الاحترافية.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الناشط الفيسبوكي، تمت متابعته بتهم العصيان والتحريض على العصيان والإشادة بإهانة علم المملكة المغربية ورموزها والتحريض على ذلك بواسطة الوسائل السمعية والبصرية الإلكترونية.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الجماهير المحسوبة على فريق المغرب التطواني، قامت قبل أسابيع برفع العلم الإسباني خلال إحدى مباريات البطولة الاحترافية، وهو الأمر الذي جعل الناشط الفيسبوكي المذكور يتفاعل من خلال نشر تدوينة، اعتبرها القضاء مهينة لعلم المملكة المغربية ولرموزها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المحكمة الابتدائية تطوان ناشط فيسبوكي

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