التحقيق مع إعلامي سعودي مشهور بسبب المخدرات وميسي ﻿

قررت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية،التحقيق مع الإعلامي السعودي المعروف وليد الفراج، بعد تصريحه عن المخدرات خلال تقديمه لبرنامج رياضي على إحدى قنوات ''vib '' التي يملكها تركي آل الشيخ.

''شوف تيفي''

قررت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية،التحقيق مع الإعلامي السعودي المعروف وليد الفراج، بعد تصريحه عن المخدرات خلال تقديمه لبرنامج رياضي على إحدى قنوات ''vib '' التي يملكها تركي آل الشيخ.

وأكدت وسائل إعلام عربية، أمس الأربعاء، أن التحقيق مع أحد أشهر الإعلاميين العرب، جاء بعد أن شبّه اللاعب الأرجنتينيّ ليونيل ميسي بالمخدرات، قائلاً :''إن الجميع يحبه كالمخدرات''.

وأكدت المصادر ذاتها أن المتحدث الرسمي لمكافحة المخدرات، قال:'' إن ما صدر عن الاعلامي السعودي عارٍ عن الصحة, نظراً لثبوت أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع والشعوب بأكملها''، مؤكدا اتخاذ الإجراءات النظامية بهذا الخصوص وفق الأنظمة والتعليمات.

ونشر الاعلامي السعودي عبر حسابه في “تويتر” فيديو، قدم من خلاله الاعتذار، وأكد أن الموضوع مجرد “زلة لسان” عفويّة، رافضا وصف ''زلته'' بالتحريض على استهلاك المخدرات.