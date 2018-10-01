عاجل..فرنسا توجه ضربة موجعة للسعودية على إثر قضية خاشقجي ﻿

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير,يومه الخميس إلغاء مشاركته في المؤتمر الاقتصادي الذي ينظم في الرياض بين 23 و25 أكتوبر، على خلفية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي منذ دخوله قنصلية بلاده في

''شوف تيفي''

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير,يومه الخميس إلغاء مشاركته في المؤتمر الاقتصادي الذي ينظم في الرياض بين 23 و25 أكتوبر، على خلفية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي منذ دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الجاري.

وجسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس، قبل قليل فقد قال لومير لقناة ''بوبليك سينا'' التلفزيونية ''لن أذهب إلى الرياض الأسبوع المقبل'' مضيفا ''رئيس الجمهورية قالها بوضوح، الوقائع في غاية الخطورة'' في إشارة إلى مصير خاشقجي وسط ورود تقارير تركية بأنه قتل داخل القنصلية بأمر من الرياض.

وأضاف لومير:''الظروف غير مواتية اليوم حتى أذهب إلى الرياض''.