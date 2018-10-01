 حريق بطائرة ''ميلانيا ترامب'' يقطع رحلتها لزيارة أطفال رضع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حريق بطائرة ميلانيا ترامب يقطع رحلتها لزيارة أطفال رضع | دولي

حريق بطائرة ''ميلانيا ترامب'' يقطع رحلتها لزيارة أطفال رضع

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تجدد دعمها للمسار السياسي الرامي إلى إيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية | بوليتيك

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تجدد دعمها للمسار السياسي الرامي إلى إيجاد تسوية لقضية الصحراء

فيلمان سينمائيان يمثلان المغرب ضمن المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2018 بتونس | ثقافة و فنون

فيلمان سينمائيان يمثلان المغرب ضمن المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2018 بتونس

سياسيون من أصول مغربية يكتسحون الانتخابات البلجيكية | دولي

سياسيون من أصول مغربية يكتسحون الانتخابات البلجيكية

الاتحاد الدستوري يتدارس مستجدات الدخول البرلماني الجديد | بوليتيك

الاتحاد الدستوري يتدارس مستجدات الدخول البرلماني الجديد

رجال الحموشي بتطوان يتمكنون من إيقاف مروجين للمخدرات بمدينة تطوان | حوادث و حقوق

رجال الحموشي بتطوان يتمكنون من إيقاف مروجين للمخدرات بمدينة تطوان

احتجاز شابين بغابة في طنجة وإيهام عائلتيهما بهجرتهما | حوادث و حقوق

احتجاز شابين بغابة في طنجة وإيهام عائلتيهما بهجرتهما

المحققون الأتراك يعثرون على عينات تخص الإعلامي جمال خاشقجي في منزل القنصل السعودي | دولي

المحققون الأتراك يعثرون على عينات تخص الإعلامي جمال خاشقجي في منزل القنصل السعودي

تقرير يكشف صورة قاتمة عن خدمات المراكز الصحية بالمغرب | مجتمع

تقرير يكشف صورة قاتمة عن خدمات المراكز الصحية بالمغرب

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

حريق بطائرة ''ميلانيا ترامب'' يقطع رحلتها لزيارة أطفال رضع

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 02:34 حريق بطائرة ميلانيا ترامب يقطع رحلتها لزيارة أطفال رضع | دولي
حريق بطائرة ''ميلانيا ترامب'' يقطع رحلتها لزيارة أطفال رضع
اضطرت طائرة كانت تقل السيدة الأميركية الأولى ''ميلانيا ترامب'' زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من واشنطن إلى فيلادلفيا للعودة أدراجها قبل انتهاء الرحلة بعد تصاعد الدخان داخلها، بحسب ما أفاد

شوف تيفي:

اضطرت طائرة كانت تقل السيدة الأميركية الأولى ''ميلانيا ترامب'' زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من واشنطن إلى فيلادلفيا للعودة أدراجها قبل انتهاء الرحلة بعد تصاعد الدخان داخلها، بحسب ما أفاد صحافيون كانوا على متنها.

وأفادت ''ستيفاني غريشام: المتحدثة باسم السيدة الأولى في بيان، إن ''الطائرة كانت متجهة من واشنطن إلى فيلادلفيا عندما حصلت ''مشكلة ميكانيكية بسيطة''، مضيفة أن ''كل شيء على ما يرام والجميع بسلام''.

وعادت الطائرة إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، التابعة لسلاح الجو والتي يستخدمها البيت الأبيض.

وأوضحت شبكة سي.إن.إن وشبكات تلفزيونية أخرى أن صحافيين كانوا على متن الطائرة لاحظوا الدخان داخل الطائرة وتم إبلاغهم بضرورة تغطية وجوههم بمناشف مبللة في حال تفاقم الوضع.

وأضافت ''سي.إن.إن '' أن ''الدخان توقف وعادت الطائرة إلى القاعدة الجوية بسلام دون تسجيل أي حادثة أخرى''.

وكانت ترامب في طريقها لزيارة مستشفى في فيلادلفيا مخصص لعلاج الأمهات اللواتي يعانين من اضطراب تعاطي المواد الأفيونية والرضع المولودين مع إدمان على مخدرات تعرضوا لها في أرحام أمهاتهم.

وأشارت المصادر إلى أن ''ميلانيا ترامب'' انتقلت إلى طائرة أخرى لمواصلة الرحلة في إطار حملتها ''بي بست'' التي تركز على صحة وسلامة الأطفال.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حريق طائرة ميلانيا ترامب قطع رحلة زيارة أطفال رضع

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سياسيون من أصول مغربية يكتسحون الانتخابات البلجيكية | دولي

سياسيون من أصول مغربية يكتسحون الانتخابات البلجيكية

المحققون الأتراك يعثرون على عينات تخص الإعلامي جمال خاشقجي في منزل القنصل السعودي | دولي

المحققون الأتراك يعثرون على عينات تخص الإعلامي جمال خاشقجي في منزل القنصل السعودي

صحيفة سبق السعودية تنفي خبر إعفاء القنصل السعودي وتصف عمل رويترز بـسقطة أخلاقية ومهنية | دولي

صحيفة ''سبق'' السعودية تنفي خبر إعفاء القنصل السعودي وتصف عمل ''رويترز'' بـ''سقطة أخلاقية ومهنية''

تطورات قضية خاشقجي ووعود سعودية بعدم استثناء أي أحد في التحقيقات | دولي

تطورات قضية خاشقجي ووعود سعودية بعدم استثناء أي أحد في التحقيقات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..دنيا باطما كتبكي بسباب حلا الترك‎ | قنوات أخرى
منذ 21 دقيقة

بالفيديو..دنيا باطما كتبكي بسباب حلا الترك‎

بالفيديو..أسعار الوقود ترتفع من جديد | شوف الصحافة

بالفيديو..أسعار الوقود ترتفع من جديد

تصريح قوي..كروط يرد على النقيب بوعشرين بخصوص الخبرة في ملف الصحفي توفيق بوعشرين | خارج البلاطو

تصريح قوي..كروط يرد على النقيب بوعشرين بخصوص الخبرة في ملف الصحفي توفيق بوعشرين

دفاع ضحايا بوعشرين..هاشحال طلبنا ديال التعويض المادي للضحايا بعد هذه الجرائم البشعة | خارج البلاطو

دفاع ضحايا بوعشرين..هاشحال طلبنا ديال التعويض المادي للضحايا بعد هذه الجرائم البشعة

﻿

آخر المستجدات

حريق بطائرة ميلانيا ترامب يقطع رحلتها لزيارة أطفال رضع | دولي
منذ 42 دقيقة

حريق بطائرة ''ميلانيا ترامب'' يقطع رحلتها لزيارة أطفال رضع

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تجدد دعمها للمسار السياسي الرامي إلى إيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية | بوليتيك

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تجدد دعمها للمسار السياسي الرامي إلى إيجاد تسوية لقضية الصحراء

فيلمان سينمائيان يمثلان المغرب ضمن المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2018 بتونس | ثقافة و فنون

فيلمان سينمائيان يمثلان المغرب ضمن المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2018 بتونس

سياسيون من أصول مغربية يكتسحون الانتخابات البلجيكية | دولي

سياسيون من أصول مغربية يكتسحون الانتخابات البلجيكية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.