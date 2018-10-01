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فيلمان سينمائيان يمثلان المغرب ضمن المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2018 بتونس

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 02:26 فيلمان سينمائيان يمثلان المغرب ضمن المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2018 بتونس | ثقافة و فنون
فيلمان سينمائيان يمثلان المغرب ضمن المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2018 بتونس
تم اختيار فيلمين مغربيين للتنافس على جوائز المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2018، إلى جانب 42 فيلما آخر، خلال هذه التظاهرة التي تلتئم من 3 إلى 10 نونبر القادم بتونس العاصمة.

شوف تيفي:

تم اختيار فيلمين مغربيين للتنافس على جوائز المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2018، إلى جانب 42 فيلما آخر، خلال هذه التظاهرة التي تلتئم من 3 إلى 10 نونبر القادم بتونس العاصمة.

ويتعلق الأمر، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الاربعاء، بشريط ''لعزيزة'' للمخرج المغربي محسن البصري الذي سيتنافس ضمن المسابقة الخاصة بالأفلام الروائية، وفيلم ''يمكننا أن نصبح أبطالا'' للمخرجة هند بنصاري، الذي سيتنافس ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة.

وسيتنافس 44 فيلما على جوائز المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2018، حيث ستكون تونس ممثلة بـ 9 أفلام.

وفضلا عن الشريط المغربي ''لعزيزة'' تتضمن المسابقة الخاصة بالأفلام الروائية الطويلة 12 فيلما من ضمنها 3 أفلام تونسية هي ''في عينيا'' لنجيب بلقاضي و''ولدي'' لمحمد بن عطية، إلى جانب شريط ''فتوى'' لمحمود بن محمود.

وتضم هذه الفئة أفلاما عربية وإفريقية منها ''رحمة الغابة'' من رواندا و ''ماكي لا'' من الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى الفيلمين ''رفيكي'' و''سوبامودو'' من كينيا، وشريط ''ريح رباني'' من الجزائر، و''يارا'' من العراق و''مسافرو الحرب'' من سوريا.

ويبلغ عدد الأفلام الروائية القصيرة 12 فيلما، منها 4 أشرطة تونسية هي ''آسترا'' لنضال قيقة و''إخوان'' لمريم جوبار و''على الخط'' لفوزي جمل، بالإضافة إلى ''بائع الزهور'' لشامخ بوسلامة، وكذا ستة أفلام عربية أخرى هي ''هيفي'' من سوريا، و''بين صيف وشتا'' من مصر و''العبور'' من فلسطين، و''فيزا نادية'' من الأردن، فيما تشارك لبنان بفيلمين هما ''قبل أن نشفى'' و''كالملح''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب فيلم المسابقة الرسمية أيام قرطاج سينما تونس

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