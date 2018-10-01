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الاتحاد الدستوري يتدارس مستجدات الدخول البرلماني الجديد

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 02:17 الاتحاد الدستوري يتدارس مستجدات الدخول البرلماني الجديد | بوليتيك
الاتحاد الدستوري يتدارس مستجدات الدخول البرلماني الجديد
تدارس المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، مستجدات الدخول البرلماني الجديد، وعلى رأسها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الجديدة.

شوف تيفي

تدارس المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، مستجدات الدخول البرلماني الجديد، وعلى رأسها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الجديدة.

واستعرض أعضاء المكتب السياسي في ذات الاجتماع الذي عقده يوم الإثنين الماضي، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأربعاء، مضامين الخطاب الملكي، وأعربوا عن تثمينهم ''لما ورد فيه من توجيهات، تروم تسريع وتيرة العمل على تنزيل المشاريع والمبادرات ذات الصلة المباشرة بحل معضلات التنمية والاستثمار والتشغيل والتكوين والصحة، والتي من شأن الانكباب على تفعيل التزاماتها والوفاء برهاناتها وتدقيق أوراشها، أن يقطع مع جملة من العثرات والتأخرات التي نبه إليها الخطاب الملكي، والتي تعطل المصالح وتفوت فرص الاستفادة من الخدمات الواعدة لنموذجنا التنموي الذي ما فتئ الملك محمد السادس، يوليه عناية فائقة سواء في الإرساء أو في التقويم أو في التعديل بهدف البلوغ به إلى مستوى الجودة المطلوبة والفعالية والنجاعة في التدخل لتحسين أداء الاقتصاد الوطني، وتحريك قطاعات إنتاجية، والانعكاس الإيجابي والملموس على الحياة الاجتماعية للمواطنين، والحد من البطالة والعطالة خصوصا في صفوف الشباب، وذوي الاحتياجات التي يتعين النهوض بها بالجدية اللازمة''.

كما قام أعضاء المكتب السياسي بجرد جملة من التوجيهات الملكية التي ينبغي على الجميع حكومة وبرلمانا وهيئات سياسية وجمعوية أخذها بعين الاعتبار في بحثهم عن سبل التفعيل الأمثل للبرامج والمشاريع والمبادرات، وعلى رأسها وضع الآليات الكفيلة بتحقيق التقدم في مسارات التنمية والاستثمار والتشغيل، وتحديد الغلاف الزمني المخصص لإنجاز العمليات وتحقيق النتائج، وتسريع وتيرة العمل، وتبني مقاربات تشاركية وتكاملية واندماجية لتنسيق التدخلات وبلورة الخلاصات المفضية إلى الأثر الملموس في الواقع، ثم النأي في كل ذلك عن الانتهازية أوتغليب الحسابات الفئوية والشخصية الضيقة على المصلحة العليا للوطن والمواطنين.

وعبر أعضاء المكتب السياسي عن اعتزازهم بالخلاصات النقدية الصريحة التي تضمنتها التوجيهات الملكية، لإعادة الاعتبار لمفهوم العمل السياسي النبيل وللمسؤولية المواطنة، مؤكدين في ذات السياق، الانخراط التام للحزب بقيادييه وبأطره ومناضلاته ومناضليه، في دعم الرهانات الإصلاحية الوطنية، التي تواصل بدون انقطاع وعودها في توطيد دعائم دولة الحق والقانون ومشروعها الوطني الديمقراطي والحداثي والتنموي، الذي هو مشروع الجميع والذي يستدعي منا جميعا أن نكون في مستوى المرحلة وتحدياتها. ولا يمكن للاتحاد الدستوري القائم في نشأته ومساراته في العمل السياسي النبيل، على الاختيار الليبرالي، إلا أن ينحاز لقيم الوطنية والمواطنة والعمل الجاد والمسؤول والتضحية إلى حين التمكين لنموذجنا التنموي الوطني من أخذ سكته الصحيحة في دعم المكتسبات وتصحيح الاختلالات والرفع من مؤشرات التقدم وتحسين عيش المواطنين.

 

‫شوف تيفي

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