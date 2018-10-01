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رجال الحموشي بتطوان يتمكنون من إيقاف مروجين للمخدرات بمدينة تطوان

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 01:44 رجال الحموشي بتطوان يتمكنون من إيقاف مروجين للمخدرات بمدينة تطوان | حوادث و حقوق
رجال الحموشي بتطوان يتمكنون من إيقاف مروجين للمخدرات بمدينة تطوان
تمكنت فرقة التدخلات الولائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، يومه الأربعاء، من إيقاف ثلاثة مبحوثين عنهم وحجز كميات مهمة من المخدرات بشتى أنواعها والخمور المهربة.

شوف تيفي

تمكنت فرقة التدخلات الولائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، يومه الأربعاء، من إيقاف ثلاثة مبحوثين عنهم وحجز كميات مهمة من المخدرات بشتى أنواعها والخمور المهربة.

وتمكنت الفرقة المذكورة بحي كاطلان، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأربعاء، من إيقاف شخصين بعد تفتيش منزليهما بتعليمات من النيابة العامة حجزت عناصر الشرطة 135 غراما و 9 قسائم معدة للترويج من مخدر الشيرا، 8 قسائم من مخدر الكيف الممزوج بطابا، 114 قرص مخدر من أنواع مختلفة،هاتف نقال، ميزانين الكترونيين، أنبوب غاز مسيل للدموع وسلاح أبيض من الحجم الكبير.

وأكد البلاغ أن عناصر نفس الفرقة، تمكنت بحي أحريق من إيقاف أحد المبحوث عنهم وعند تفتيش منزله تم حجز 7 كيلوغرامات من مخدر الشيرا مخبأة بإحكام في إحدى الغرف.

وأشار البلاغ إلى أنه تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم بإشراف من النيابة العامة المختصة.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الحموشي تطوان إيقاف مروجين المخدرات مدينة تطوان

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