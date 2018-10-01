احتجاز شابين بغابة في طنجة وإيهام عائلتيهما بهجرتهما ﻿

قام 5 أشخاص باحتجاز شابين في غابة بضواحي مدينة طنجة، بعدما حلا بالمدينة بهدف الهجرة السرية إلى الخارج، وقاموا باستغلال الأمر لإيهام عائلتي الضحيتين بهجرتهما إلى إسبانيا، لإجبارهم على دفع 4 ملايين

شوف تيفي:

قام 5 أشخاص باحتجاز شابين في غابة بضواحي مدينة طنجة، بعدما حلا بالمدينة بهدف الهجرة السرية إلى الخارج، وقاموا باستغلال الأمر لإيهام عائلتي الضحيتين بهجرتهما إلى إسبانيا، لإجبارهم على دفع 4 ملايين مقابل كل شخص.

وأوقفت الشرطة القضائية بمدينة طنجة، وفق مصادر إعلامية محلية، شخصا يبلغ من العمر 35 سنة، يشتبه في تزعمه لهذه العملية رفقة أربعة أشخاص، إذ سيتابعون بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال بغرض تنظيم الهجرة غير المشروعة والاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية.

وبحسب المعلومات الأمنية، تضيف المصادر، فإن الضحيتين تواصلا مع المشتبه به واتفقا معه على مساعدتهما بالهجرة إلى إسبانيا مقابل 40 ألف درهم لكل شخص، وبعد الاتفاق حل الشابان بمدينة طنجة، لكنه تم تضليلهما ونقلهما لغابة ضواحي المدينة، بدعوى ركوب الأمواج، لكن باقي العصابة قاموا بتكبيلهما هناك.

وأضافت المصادر أنه بينما كان الشابان محتجزين، قامت العصابة بالتواصل هاتفيا مع عائلتيهما من أجل الحصول على الأموال، عبر ادعاء أن الضحيتين نجحا في الهجرة.

وأكدت ذات المصادر، أن المصالح الأمنية استطاعت توقيف شخص واحد لغاية الآن، ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المشتبه بهم المتورطين.