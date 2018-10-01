 المحققون الأتراك يعثرون على عينات تخص الإعلامي جمال خاشقجي في منزل القنصل السعودي ﻿
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المحققون الأتراك يعثرون على عينات تخص الإعلامي جمال خاشقجي في منزل القنصل السعودي | دولي

المحققون الأتراك يعثرون على عينات تخص الإعلامي جمال خاشقجي في منزل القنصل السعودي

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المحققون الأتراك يعثرون على عينات تخص الإعلامي جمال خاشقجي في منزل القنصل السعودي

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 01:06 المحققون الأتراك يعثرون على عينات تخص الإعلامي جمال خاشقجي في منزل القنصل السعودي | دولي
المحققون الأتراك يعثرون على عينات تخص الإعلامي جمال خاشقجي في منزل القنصل السعودي
صرح مصدر في مكتب المدعي العام التركي، إن فريق المحققين عثر على عينات في منزل القنصل السعودي محمد العتيبي، تتطابق مع تلك التي عُثر عليها في مقر القنصلية والتي تخص عملية قتل الإعلامي السعودي جمال

شوف تيفي:

صرح مصدر في مكتب المدعي العام التركي، إن فريق المحققين عثر على عينات في منزل القنصل السعودي محمد العتيبي، تتطابق مع تلك التي عُثر عليها في مقر القنصلية والتي تخص عملية قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي بحسب قناة الجزيرة،

وطلب المدعي العام التركي، وفق ما أورده موقع ''تركيا الان'' نقلا عن قناة الجزيرة يومه الأربعاء، عينة من دم الإعلامي السعودي جمال خاشقجي من الولايات المتحدة الأميركية حيث كان يقيم.

وأوضح المصدر أن فريق التحقيق التركي قد دخل منزل القنصل السعودي، الذي يبعد نحو 300 متر عن مقر القنصلية، مساء الأربعاء 17 أكتوبر 2018.

وبحسب وكالة رويترز، يضيف المصدر، فقد سمح السعوديون، لأول مرة، لفريق التحقيق بالدخول إلى مقر القنصل بعدما رُفض هذا الأمر من قبلُ.

ويظل منزل القنصل ''العتيبي'' هو المقر الهام الذي يتوقع المحققون الأتراك أن جثة خاشقجي أو بعضا من أشلائه مدفونة فيه.

وأشار المصدر إلى أن القنصل السعودي غادر تركيا، يوم أمس الثلاثاء 16 أكتوبر، بشكل مفاجئ، تاركاً خلفه زوجته وبعض أبنائه.

 

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شوف تيفي المغرب المحققون الأتراك عينات الإعلامي جمال خاشقجي منزل القنصل السعودية

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