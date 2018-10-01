مصرع شخص في حادثة سير مروعة نواحي كلميم ﻿

لقي شخص مصرعه، ليلة أمس الأربعاء، إثر حادثة سير مروعة شهدتها الطريق الرابطة بين مدينة كلميم وطانطان وبالظبط بمنطقة ''زريويلة'' ضواحي مدينة كلميم.

شــوف تيفي: كلميم

لقي شخص مصرعه، ليلة أمس الأربعاء، إثر حادثة سير مروعة شهدتها الطريق الرابطة بين مدينة كلميم وطانطان وبالظبط بمنطقة ''زريويلة'' ضواحي مدينة كلميم.

وحسب مصادرنا، فإن الحادثة ناتجة عن اصطدام عنيف بين شاحنة بشكل مباشر بسيارة دفع رباعي من نوع '' تويوتا'' كانت تسير بسرعة جنونية، ما أدى إلى وفاة سائق السيارة على الفور، وإصابة سائق الشاحنة بجروح طفيفة.

وأوضحت ذات المصادر، أنا السيارة المذكورة، كانت تحمل براميل فارغة تستعمل لنقل الكازوال المدعم ببعض مدن الأقاليم الجنوبية وإعادة بيعه بكلميم والنواحي.

إلى ذالك، تم نقل جثة الضحية ''سائق السيارة''، إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بكلميم، ونقل سائق الشاحنة لتلقي العلاجات الضرورية، بينما فحت عناصر الدرك تحقيقاً في الحادث لتحديد ملابساته، وكذا البحث في مصدر البراميل التي كانت تحملها السيارة.