الرقم الأخضر لعبد النباوي .. يطيح برئيس جماعة ضواحي إقليم خريبكة بسبب رشوة ﻿

تمكنت فرقة خاصة من مفوضية الشرطة بوادي زم من إيقاف رئيس إحدى الجماعات الترابية بضواحي إقليم خريبكة.

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تمكنت فرقة خاصة من مفوضية الشرطة بوادي زم من إيقاف رئيس إحدى الجماعات الترابية بضواحي إقليم خريبكة.

وأوضحت مصادر إعلامية محلية أن الفرقة الأمنية وضعت يومه الأربعاء، كمينا محكما بناء على شكاية عن طريق الرقم الأخضر و تحت إشراف النيابة العامة.

وكشفت المصادر أنه تم ضبط الرئيس، متلبسا بتسليم رشوة إلى أحد الشهود لكي يتراجع عن شهادته في قضية معروضة على المحكمة.

وأكدت ذات المصادر أنه تم اقتياد رئيس الجماعة إلى مخفر الشرطة للتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه والاستماع له في محاضر رسمية ، في انتظار عرضه على أنظار العدالة بعد غد الجمعة.