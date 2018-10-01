البحرية الملكية تستعيد مهاجرا إلى ميناء طنجة جثة هامدة ﻿

تمكنت دورية تابعة للبحرية الملكية، مساء يومه الأربعاء، من إعادة مهاجر إلى ميناء طنجة المدينة جثة هامدة، بعدما لقي حتفه غرقا في عرض البحر في ظروف غامضة.

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تمكنت دورية تابعة للبحرية الملكية، مساء يومه الأربعاء، من إعادة مهاجر إلى ميناء طنجة المدينة جثة هامدة، بعدما لقي حتفه غرقا في عرض البحر في ظروف غامضة.

و تعود الجثة لمواطن مغربي في الثلاثينيات من عمره، يُعتقد أنها ظلت في مياه البحر لأسبوع أو أسبوعين، وفقا لمصادر إعلامية محلية، قبل أن ينتشلها عناصر البحرية الملكية مساء اليوم.

وأوضحت المصادر أنه تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى ''الدوق دو طوفار'' في مدينة طنجة، من أجل التشريح الطبي وتحديد هوية ''الغريق''.

وكانت البحرية الملكية قد أنقذت، بداية الأسبوع الحالي، 39 شخصا من المرشحين للهجرة، بعدما تاهوا في عرض البحر بطنجة لثمانية أيام كاملة.