وفاة مُسنة بعد سقوطها العرضي من أعلى قنطرة على مستوى دوار ''إغرم ملولن'' نواحي تنغير ﻿

أفادت السلطات المحلية لإقليم تنغير بأن امرأة مسنة تبلغ من العمر حوالي 71 سنة لقيت مصرعها، مساء يومه الأربعاء، بعد سقوطها العرضي من أعلى قنطرة على مستوى دوار ''إغرم ملولن''، جماعة أيت يول، إقليم تنغير.

شوف تيفي:

أفادت السلطات المحلية لإقليم تنغير بأن امرأة مسنة تبلغ من العمر حوالي 71 سنة لقيت مصرعها، مساء يومه الأربعاء، بعد سقوطها العرضي من أعلى قنطرة على مستوى دوار ''إغرم ملولن''، جماعة أيت يول، إقليم تنغير.

وأوضح المصدر ذاته أن الهالكة كانت تشارك مع مجموعة من ساكنة دوار أيت داود، جماعة إغيل نومكون، في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام، قبل أن تتعثر وتهوي أسفل منحدر صخري، لتوافيها المنية جراء ذلك.

وأضاف أن السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية تدخلت، حيث تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى ''بومالن دادس''، كما جرى نقل 5 نساء أصبن بحالات إغماء إلى نفس المستشفى، واللواتي غادرنه بعد تلقيهن للإسعافات اللازمة.

وأشار ذات المصدر إلى أنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة لتحديد كل ظروف وملابسات الحادث.