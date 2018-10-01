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المجلس الحكومي يتدارس غدا مشروع قانون المالية

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 23:18 المجلس الحكومي يتدارس غدا مشروع قانون المالية | بوليتيك
المجلس الحكومي يتدارس غدا مشروع قانون المالية
ينتظر أن يترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في الساعة العاشرة والنصف من صباح غد الخميس، مجلسا للحكومة يتدارس مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019 ونصوص أخرى.

شوف تيفي

ينتظر أن يترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في الساعة العاشرة والنصف من صباح غد الخميس، مجلسا للحكومة يتدارس مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019 ونصوص أخرى.

وحسب بلاغ للأمانة العامة للحكومة، فان النصوص المرتقب مدارستها تشمل، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات، وخمسة مشاريع مراسيم تتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، والتمويلات الخارجية، وإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، وبتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن مساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصود لأمور خصوصية المسمى ''صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية''.

كما سيتدارس المجلس مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، ليختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وكان المجلس الوزاري المنعقد الأربعاء الماضي، بالقصر الملكي بالرباط، قد تم فيه تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم 2019، بناء على التوجيهات الملكية الواردة في الخطابات الأخيرة، والمرتكزة على أربعة أولويات كبرى، السياسات الاجتماعية، والاستثمار الخاص، والإصلاحات المؤسساتية الكبرى، ثم التوازنات الماكرواقتصادية الكبرى.

 

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