هذه هي المبالغ التي طالب بها دفاع المطالبات بالحق المدني كتعويض عن الضرر الذي لحقهن من أفعال و جرائم بوعشرين ﻿

قرر دفاع المطالبات بالحق المدني في ملف توفيق بوعشرين تحديد مبالغ مالية كتعويض عن الضرر الذي لحق الضحايا والذي حددته هيئة الدفاع في 5 ملايين درهم بالنسبة لأسماء لحلاوي

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قرر دفاع المطالبات بالحق المدني في ملف توفيق بوعشرين تحديد مبالغ مالية كتعويض عن الضرر الذي لحق الضحايا والذي حددته هيئة الدفاع في 5 ملايين درهم بالنسبة لأسماء لحلاوي ، أما سارة لمرس و خلود الجابري فطالب الدفاع لهما بتعويض قدره 3 ملايين درهم، فيما نعيمة لحروري قدر التعويض لها بـ 2 مليون درهم،كما طالبت هيئة الدفاع باسم لمرابط زوج أسماء الحلاوي بتعويض نتيجة الضرر المادي والنفسي الذي لحقه عن جريمة الاتجار بالبشر والتعويض قدر بمليون درهم.

وذكرت الأستاذة أمينة الطالبي عن هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني في مرافعتها اليوم الأربعاء أنه في تقدير الدفاع لتعويض الضحايا حدد بعد الوقوف على دلائل قوية تثبت الضرر والهشاشة التي لحقت الضحايا، وأكدت أنه مهما يكون مبلغ التعويض لا يمكن له أن يجبر الضرر ، كما بينت الأستاذة الطالبي أنه أثناء تحدد هذا المبلغ تم الاعتماد على مقال المتهم توفيق بوعشرين الذي أصدره بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس لسنة 2017 حيث حلل فيه جريمة الاتجار بالبشر كما حدد أركانها وشخص كذلك نفسية المتهم وكأن ملف القضية مو المقال نفسه.