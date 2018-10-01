 هذه هي المبالغ التي طالب بها دفاع المطالبات بالحق المدني كتعويض عن الضرر الذي لحقهن من أفعال و جرائم بوعشرين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تقرير يكشف صورة قاتمة عن خدمات المراكز الصحية بالمغرب | مجتمع

تقرير يكشف صورة قاتمة عن خدمات المراكز الصحية بالمغرب

مصرع شخص في حادثة سير مروعة نواحي كلميم | حوادث و حقوق

مصرع شخص في حادثة سير مروعة نواحي كلميم

الرقم الأخضر لعبد النباوي .. يطيح برئيس جماعة ضواحي إقليم خريبكة بسبب رشوة | مجتمع

الرقم الأخضر لعبد النباوي .. يطيح برئيس جماعة ضواحي إقليم خريبكة بسبب رشوة

البحرية الملكية تستعيد مهاجرا إلى ميناء طنجة جثة هامدة | حوادث و حقوق

البحرية الملكية تستعيد مهاجرا إلى ميناء طنجة جثة هامدة

وفاة مُسنة بعد سقوطها العرضي من أعلى قنطرة على مستوى دوار إغرم ملولن نواحي تنغير | حوادث و حقوق

وفاة مُسنة بعد سقوطها العرضي من أعلى قنطرة على مستوى دوار ''إغرم ملولن'' نواحي تنغير

المجلس الحكومي يتدارس غدا مشروع قانون المالية | بوليتيك

المجلس الحكومي يتدارس غدا مشروع قانون المالية

هذه هي المبالغ التي طالب بها دفاع المطالبات بالحق المدني كتعويض عن الضرر الذي لحقهن من أفعال و جرائم بوعشرين | بوليتيك

هذه هي المبالغ التي طالب بها دفاع المطالبات بالحق المدني كتعويض عن الضرر الذي لحقهن من أفعال و

إدارة سجن عين السبع 1 توضح حقيقة ما راج في فيديو حول وضع معتقل بزنزانة التأديب الانفرادية الكاشو | بوليتيك

إدارة سجن عين السبع 1 توضح حقيقة ما راج في فيديو حول وضع معتقل بزنزانة التأديب الانفرادية ''الكاشو''

زوجة أفتاتي تقدم استقالتها من المجلس البلدي بوجدة | بوليتيك

زوجة أفتاتي تقدم استقالتها من المجلس البلدي بوجدة

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

هذه هي المبالغ التي طالب بها دفاع المطالبات بالحق المدني كتعويض عن الضرر الذي لحقهن من أفعال و جرائم بوعشرين

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 22:52 هذه هي المبالغ التي طالب بها دفاع المطالبات بالحق المدني كتعويض عن الضرر الذي لحقهن من أفعال و جرائم بوعشرين | بوليتيك
هذه هي المبالغ التي طالب بها دفاع المطالبات بالحق المدني كتعويض عن الضرر الذي لحقهن من أفعال و جرائم بوعشرين
قرر دفاع المطالبات بالحق المدني في ملف توفيق بوعشرين تحديد مبالغ مالية كتعويض عن الضرر الذي لحق الضحايا والذي حددته هيئة الدفاع في 5 ملايين درهم بالنسبة لأسماء لحلاوي

 شوف تيفي

 قرر دفاع المطالبات بالحق المدني في ملف توفيق بوعشرين تحديد مبالغ مالية كتعويض عن الضرر الذي لحق الضحايا والذي حددته هيئة الدفاع في 5 ملايين درهم بالنسبة لأسماء لحلاوي ، أما سارة لمرس و خلود الجابري فطالب الدفاع لهما بتعويض قدره 3 ملايين درهم، فيما نعيمة لحروري قدر التعويض لها بـ 2 مليون درهم،كما طالبت هيئة الدفاع باسم لمرابط زوج أسماء الحلاوي بتعويض نتيجة الضرر المادي والنفسي الذي لحقه عن جريمة الاتجار بالبشر والتعويض قدر بمليون درهم.

 وذكرت الأستاذة أمينة الطالبي عن هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني في مرافعتها اليوم الأربعاء أنه في تقدير الدفاع لتعويض الضحايا حدد بعد الوقوف على دلائل قوية تثبت الضرر والهشاشة التي لحقت الضحايا، وأكدت أنه مهما يكون مبلغ التعويض لا يمكن له أن يجبر الضرر ، كما بينت الأستاذة الطالبي أنه أثناء تحدد هذا المبلغ تم الاعتماد على مقال المتهم توفيق بوعشرين الذي أصدره بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس لسنة 2017 حيث حلل فيه جريمة الاتجار بالبشر كما حدد أركانها وشخص كذلك نفسية المتهم وكأن ملف القضية مو المقال نفسه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي التعويض عن الضرر أمينة الطالبي توفيق بوعشرين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المجلس الحكومي يتدارس غدا مشروع قانون المالية | بوليتيك

المجلس الحكومي يتدارس غدا مشروع قانون المالية

إدارة سجن عين السبع 1 توضح حقيقة ما راج في فيديو حول وضع معتقل بزنزانة التأديب الانفرادية الكاشو | بوليتيك

إدارة سجن عين السبع 1 توضح حقيقة ما راج في فيديو حول وضع معتقل بزنزانة التأديب الانفرادية ''الكاشو''

زوجة أفتاتي تقدم استقالتها من المجلس البلدي بوجدة | بوليتيك

زوجة أفتاتي تقدم استقالتها من المجلس البلدي بوجدة

استئنافية البيضاء تؤجل الاستماع لدفاع المطالبات بالحق المدني في قضية بوعشرين | بوليتيك

استئنافية البيضاء تؤجل الاستماع لدفاع المطالبات بالحق المدني في قضية بوعشرين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أسعار الوقود ترتفع من جديد | شوف الصحافة
منذ 25 دقيقة

بالفيديو..أسعار الوقود ترتفع من جديد

تصريح قوي..كروط يرد على النقيب بوعشرين بخصوص الخبرة في ملف الصحفي توفيق بوعشرين | خارج البلاطو

تصريح قوي..كروط يرد على النقيب بوعشرين بخصوص الخبرة في ملف الصحفي توفيق بوعشرين

دفاع ضحايا بوعشرين..هاشحال طلبنا ديال التعويض المادي للضحايا بعد هذه الجرائم البشعة | خارج البلاطو

دفاع ضحايا بوعشرين..هاشحال طلبنا ديال التعويض المادي للضحايا بعد هذه الجرائم البشعة

كروط دخل طول و عرض فزيان بعد تصريحاته المثيرة..اللي تْشوه فالخبرة ديال الفيديوهات هما الضحايا ماشي المتهم | خارج البلاطو

كروط دخل طول و عرض فزيان بعد تصريحاته المثيرة..اللي تْشوه فالخبرة ديال الفيديوهات هما الضحايا ماشي المتهم

﻿

آخر المستجدات

تقرير يكشف صورة قاتمة عن خدمات المراكز الصحية بالمغرب | مجتمع
منذ 5 دقائق

تقرير يكشف صورة قاتمة عن خدمات المراكز الصحية بالمغرب

مصرع شخص في حادثة سير مروعة نواحي كلميم | حوادث و حقوق

مصرع شخص في حادثة سير مروعة نواحي كلميم

الرقم الأخضر لعبد النباوي .. يطيح برئيس جماعة ضواحي إقليم خريبكة بسبب رشوة | مجتمع

الرقم الأخضر لعبد النباوي .. يطيح برئيس جماعة ضواحي إقليم خريبكة بسبب رشوة

البحرية الملكية تستعيد مهاجرا إلى ميناء طنجة جثة هامدة | حوادث و حقوق

البحرية الملكية تستعيد مهاجرا إلى ميناء طنجة جثة هامدة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.