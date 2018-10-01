 إدارة سجن عين السبع 1 توضح حقيقة ما راج في فيديو حول وضع معتقل بزنزانة التأديب الانفرادية ''الكاشو'' ﻿
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إدارة سجن عين السبع 1 توضح حقيقة ما راج في فيديو حول وضع معتقل بزنزانة التأديب الانفرادية ''الكاشو''

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 22:20 إدارة سجن عين السبع 1 توضح حقيقة ما راج في فيديو حول وضع معتقل بزنزانة التأديب الانفرادية الكاشو | بوليتيك
إدارة سجن عين السبع 1 توضح حقيقة ما راج في فيديو حول وضع معتقل بزنزانة التأديب الانفرادية ''الكاشو''
نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 المزاعم والادعاءات التي راجت بأحد المواقع الالكترونية، بخصوص ''وضع كل من يتطاول على إدارة سجن عكاشة في الكاشو''.

شوف تيفي:

نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 المزاعم والادعاءات التي راجت بأحد المواقع الالكترونية، بخصوص ''وضع كل من يتطاول على إدارة سجن عكاشة في الكاشو''.

وأوضحت إدارة السجن المحلي، وفق بيان حقيقة توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الاربعاء، ردا على ''تلك المغالطات بخصوص حالة السجين (م.م)، والذي يزعم والداه في الفيديو المذكور أنه وضع في زنزانة التأديب الانفرادية (الكاشو) دون سبب''، فقد سبق له أن رفض الامتثال لأوامر تفتيش الغرفة الموجود بها على غرار باقي النزلاء، وهو التفتيش الذي أسفر عن وجود ممنوعات بالغرفة المذكورة''

وكشف البيان، أنه ''قد توبع السجين السالف الذكر من طرف المجلس التأديبي للمؤسسة بموجب مخالفتي ''التنطع وعدم الامتثال''، حيث قضى بوضعه بزنزانة التأديب الانفرادية لمدة عشرين يوما، مع تمتيعه بكافة حقوقه القانونية''.

أما بخصوص الحالة الثانية، يضيف البيان، و''التي تتحدث فيها سيدة مغطاة الوجه عن سجين دون ذكر هويته، وعن أحداث لا أساس لها من الصحة، فهي تبين الطابع الكيدي للفيديو بتواطؤ مع الموقع ''الإخباري''، والذي لم يكلف صحافيوه أنفسهم عناء الاتصال بإدارة المؤسسة للتأكد من صحة تلك التصريحات في خرق سافر للمبادئ الأولية لمهنة الصحافة التي تنص على نقل الرأي والرأي الآخر''.

وأكدت إدارة المؤسسة السجنية أن ''مثل هذه الأكاذيب لن تثنيها عن مواصلة جهودها من أجل تطبيق القانون على جميع النزلاء بدون استثناء، وتطهير المؤسسة من كافة أنواع الممنوعات حفاظا على أمن وسلامة المؤسسة ونزلائها''.

‫شوف تيفي

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