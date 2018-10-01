زوجة أفتاتي تقدم استقالتها من المجلس البلدي بوجدة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن البرلمانية وعضو مجلس الجهة الشرقية والجماعة الحضرية منى أفتاتي زوجة المثير للجدل عبد العزيز أفتاتي قدمت استقالتها من المجلس البلدي لوجدة بطريقة فجائية .

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن البرلمانية وعضو مجلس الجهة الشرقية والجماعة الحضرية منى أفتاتي زوجة المثير للجدل عبد العزيز أفتاتي قدمت استقالتها من المجلس البلدي لوجدة بطريقة فجائية .

وأوضح مصدرنا أن البرلمانية منى افتاتي قدمت استقالتها للسلطات، كما ينص على ذلك قانون 113 / 14 ورفضت التراجع عن خطوتها، رغم تدخل العديد من كوادر الحزب نظرا لشراستها المعروفة في دعم حزبها من موقعه في المعارضة .

جدير بالذكر أن منى أفتاتي هي الزوجة الأولى للقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز افتاتي وابنة عمه أيضا