 زوجة أفتاتي تقدم استقالتها من المجلس البلدي بوجدة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إدارة سجن عين السبع 1 توضح حقيقة ما راج في فيديو حول وضع معتقل بزنزانة التأديب الانفرادية الكاشو | بوليتيك

إدارة سجن عين السبع 1 توضح حقيقة ما راج في فيديو حول وضع معتقل بزنزانة التأديب الانفرادية ''الكاشو''

زوجة أفتاتي تقدم استقالتها من المجلس البلدي بوجدة | بوليتيك

زوجة أفتاتي تقدم استقالتها من المجلس البلدي بوجدة

استئنافية البيضاء تؤجل الاستماع لدفاع المطالبات بالحق المدني في قضية بوعشرين | بوليتيك

استئنافية البيضاء تؤجل الاستماع لدفاع المطالبات بالحق المدني في قضية بوعشرين

انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين في جو يسوده الهدوء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء | بوليتيك

انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين في جو يسوده الهدوء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن استئناف محور القنيطرة- سلا رحلاته العادية ابتداء من يوم غد الخميس | بوليتيك

المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن استئناف محور القنيطرة- سلا رحلاته العادية ابتداء من يوم غد

التحقيق مع شخص تورط في إهانة عاملين في مركز للتوثيق بتمارة عبر الفايسبوك | مجتمع

التحقيق مع شخص تورط في إهانة عاملين في مركز للتوثيق بتمارة عبر الفايسبوك

الأطر التعليمية بسوس تنتفض بإنزكان صور | مجتمع

الأطر التعليمية بسوس تنتفض بإنزكان ''صور''

هذا ما قامت به الممثلة نزهة الركراكي بعد توصلها بخبر تفكير ابنها لمجرد بالانتحار | ثقافة و فنون

هذا ما قامت به الممثلة نزهة الركراكي بعد توصلها بخبر تفكير ابنها لمجرد بالانتحار

شاب ثلاثيني يضرم النار في جسده بمدينة الرباط | مجتمع

شاب ثلاثيني يضرم النار في جسده بمدينة الرباط

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

زوجة أفتاتي تقدم استقالتها من المجلس البلدي بوجدة

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 22:15 زوجة أفتاتي تقدم استقالتها من المجلس البلدي بوجدة | بوليتيك
زوجة أفتاتي تقدم استقالتها من المجلس البلدي بوجدة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن البرلمانية وعضو مجلس الجهة الشرقية والجماعة الحضرية منى أفتاتي زوجة المثير للجدل عبد العزيز أفتاتي قدمت استقالتها من المجلس البلدي لوجدة بطريقة فجائية .

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن البرلمانية وعضو مجلس الجهة الشرقية والجماعة الحضرية منى أفتاتي زوجة المثير للجدل عبد العزيز أفتاتي قدمت استقالتها من المجلس البلدي لوجدة بطريقة فجائية .

وأوضح مصدرنا أن البرلمانية منى افتاتي قدمت استقالتها للسلطات، كما ينص على ذلك قانون 113 / 14 ورفضت التراجع عن خطوتها، رغم تدخل العديد من كوادر الحزب نظرا لشراستها المعروفة في دعم حزبها من موقعه في المعارضة .

جدير بالذكر أن منى أفتاتي هي الزوجة الأولى للقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز افتاتي وابنة عمه أيضا

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب زوجة أفتاتي استقالة المجلس البلدي وجدة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إدارة سجن عين السبع 1 توضح حقيقة ما راج في فيديو حول وضع معتقل بزنزانة التأديب الانفرادية الكاشو | بوليتيك

إدارة سجن عين السبع 1 توضح حقيقة ما راج في فيديو حول وضع معتقل بزنزانة التأديب الانفرادية ''الكاشو''

استئنافية البيضاء تؤجل الاستماع لدفاع المطالبات بالحق المدني في قضية بوعشرين | بوليتيك

استئنافية البيضاء تؤجل الاستماع لدفاع المطالبات بالحق المدني في قضية بوعشرين

انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين في جو يسوده الهدوء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء | بوليتيك

انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين في جو يسوده الهدوء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن استئناف محور القنيطرة- سلا رحلاته العادية ابتداء من يوم غد الخميس | بوليتيك

المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن استئناف محور القنيطرة- سلا رحلاته العادية ابتداء من يوم غد الخميس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رغم التعليمات الملكية..ناجية من حادث قطار بوقنادل كانت تشتغل الميناج لاحوها فالسبيطار بلا عملية و بلا رعاية..و الأم تفجرها في أول تصريح صادم من قلب المستشفى | بــووز
منذ 21 دقيقة

رغم التعليمات الملكية..ناجية من حادث قطار بوقنادل كانت تشتغل الميناج لاحوها فالسبيطار بلا عملية و بلا رعاية..و الأم تفجرها في أول تصريح صادم من قلب المستشفى

توافد كبير للشباب المغاربة على مراكز تحاقن الدم بجهة الرباط-سلا القنيطرة بعد حادث قطار بوقنادل | بــووز

توافد كبير للشباب المغاربة على مراكز تحاقن الدم بجهة الرباط-سلا القنيطرة بعد حادث قطار بوقنادل

مدير المركز الوطني لتحاقن الدم.. سجلنا رقم قياسي في حجم التبرعات بعد حادث قطار بوقنادل و المغاربة تضامنو بشكل كبير | بــووز

مدير المركز الوطني لتحاقن الدم.. سجلنا رقم قياسي في حجم التبرعات بعد حادث قطار بوقنادل و المغاربة تضامنو بشكل كبير

بالفيديو..شوفو أشنو وقع لعائلة رئيس القطار اللي مات فحادث بوقنادل لحظة علمهم بالخبر من طرف الدرك الملكي | بــووز

بالفيديو..شوفو أشنو وقع لعائلة رئيس القطار اللي مات فحادث بوقنادل لحظة علمهم بالخبر من طرف الدرك الملكي

﻿

آخر المستجدات

إدارة سجن عين السبع 1 توضح حقيقة ما راج في فيديو حول وضع معتقل بزنزانة التأديب الانفرادية الكاشو | بوليتيك
منذ 5 دقائق

إدارة سجن عين السبع 1 توضح حقيقة ما راج في فيديو حول وضع معتقل بزنزانة التأديب الانفرادية ''الكاشو''

زوجة أفتاتي تقدم استقالتها من المجلس البلدي بوجدة | بوليتيك

زوجة أفتاتي تقدم استقالتها من المجلس البلدي بوجدة

استئنافية البيضاء تؤجل الاستماع لدفاع المطالبات بالحق المدني في قضية بوعشرين | بوليتيك

استئنافية البيضاء تؤجل الاستماع لدفاع المطالبات بالحق المدني في قضية بوعشرين

انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين في جو يسوده الهدوء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء | بوليتيك

انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين في جو يسوده الهدوء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.