استئنافية البيضاء تؤجل الاستماع لدفاع المطالبات بالحق المدني في قضية بوعشرين ﻿

قررت هيئة الحكم التي تبث في قضية المتهم توفيق بوعشرين اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تمديد الاستماع لدفاع المطالبات بالحق المدني إلى يوم الجمعة 19 أكتوبر الجاري

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قررت هيئة الحكم التي تبث في قضية المتهم توفيق بوعشرين اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تمديد الاستماع لدفاع المطالبات بالحق المدني إلى يوم الجمعة 19 أكتوبر الجاري حيث ستستمع هيئة الحكم لمرافعة المحامي طارق سهيل الذي كان من المقرر أن يرافع اليوم، ونظرا كون مرافعة المحامية أمينة الطالبي امتدت لأربع ساعات متواصلة ،على إثر ذلك تقرر إرجاء مرافعة المحامي سهيل يوم الجمعة المقبل

يشار أن المتهم توفيق بوعشرين يتابع لأجل تهمة الاتجار بالبشر والتحرش الجنسي واستدراج أشخاص للبغاء بينهم امرأة حامل واستعمال أدوات التصوير.