انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين في جو يسوده الهدوء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ﻿

في جو يسوده الهدوء انطلقت اليوم الأربعاء 17 أكتوبر بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة محاكمة المتهم توفيق بوعشرين،حيث سيتم خلال هذه الجلسة إتمام الاستماع لدفاع المطالبات بالحق المدني وسيترافع

شوف تيفي

في جو يسوده الهدوء انطلقت اليوم الأربعاء 17 أكتوبر بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة محاكمة المتهم توفيق بوعشرين،حيث سيتم خلال هذه الجلسة إتمام الاستماع لدفاع المطالبات بالحق المدني وسيترافع اليوم كل من المحامية أمينة الطالبي والمحامي طارق سهيل.

ويذكر أن المتهم توفيق بوعشرين يتابع من أجل ارتكابه جرائم معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي وتشمل الاتجار بالبشر وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب كما يتابع المتهم بتهم التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء بينهم امرأة حامل وكذا استعمال وسائل للتصوير بالصوت والصورة .



